У Празі до червня може з’явитися центр повернення українських біженців

До червня у Празі може з’явитися центр, який допомагатиме українським біженцям з питанням повернення на батьківщину. Подібна ініціатива вже розробляється в Німеччині та розглядається у Польщі. Про це Dennik, пише УНН.

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Як зазначається, за словами міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, центр має бути укомплектований насамперед самими українцями, але також, наприклад, співробітниками департаменту політики надання притулку та міграції МВС.

Так звані Центри Unity Hubs мають надавати біженцям всю інформацію про варіанти їхнього повернення, а також їм має бути доступна юридична допомога та підтримка. Міністр додав, що поки що не визначено, де саме розташовуватиметься центр, але, за його словами, важливо, щоб це був доступний і гідний простір.

Також повідомляється, що частково фінансування центрів має здійснювати українська сторона, проте в них також мають брати участь МВС і Євросоюз.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що у Берліні створять перший центр "Хаб єдності" для українських біженців у Німеччині, де надаватимуть культурні можливості, мовні курси та допомогу у працевлаштуванні.