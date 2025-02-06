В Праге до июня может появиться центр возвращения украинских беженцев

До июня в Праге может появиться центр, который будет помогать украинским беженцам с вопросом возвращения на родину. Подобная инициатива уже разрабатывается в Германии и рассматривается в Польше. Об этом Dennik, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, по словам министра внутренних дел Вита Ракушана, центр должен быть укомплектован прежде всего самими украинцами, но также, например, сотрудниками департамента политики предоставления убежища и миграции МВД.

Так называемые Центры Unity Hubs должны предоставлять беженцам всю информацию о вариантах их возвращения, а также им должна быть доступна юридическая помощь и поддержка. Министр добавил, что пока не определено, где именно будет располагаться центр, но, по его словам, важно, чтобы это было доступное и достойное пространство.

Также сообщается, что частично финансирование центров должна осуществлять украинская сторона, однако в них также должны участвовать МВД и Евросоюз.

Напомним

Ранее УНН уже писал, что в Берлине создадут первый центр «Хаб единства» для украинских беженцев в Германии, где будут предоставлять культурные возможности, языковые курсы и помощь в трудоустройстве.