Петр Павел заявив, що ініціатива Чехії з постачання Україні боєприпасів буде продовжена
Київ • УНН
Чеська ініціатива забезпечила постачання 1,6 млн артилерійських снарядів для України. Фінансування забезпечено до квітня, а ініціатива триватиме й надалі, повідомив президент Чехії Петр Павел.
Чеська ініціатива із закупівлі артилерійських снарядів для України в третіх країнах дала змогу поставити щонайменше 1,6 мільйона одиниць боєприпасів. Про це іповідомляє інформагенство Reuters з посиланням на заяву Президента Чехії, передає УНН.
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Зазначається, що в суботу, 15 лютого Президент Чехії Петр Павел заявив у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, що фінансування постачань забезпечено до квітня і що ініціатива триватиме і після цього терміну.
Як пише інформагенство, вже рівно рік Чехія збирає гроші у своїх союзників по НАТО, а потім, використовуючи свої зв'язки в країнах, які не бажають підтримувати Україну відкрито, купує в них артилерійські снаряди і поставляє в Україну. За словами Павела, наразі зібрано достатньо коштів, щоб забезпечити потреби України в снарядах.
Зараз ми не можемо дозволити собі, так би мовити, прибрати ногу з педалі газу, коли фініш може бути десь у тумані попереду, але нам доведеться підтримувати Україну, принаймні доти, доки не буде реалізована якась мирна угода і поки ми не будемо впевнені, що Україна може стояти на власних ногах
За словами Президента Чехії, за останній рік Україна отримала 1,6 млн. боєприпасів великого калібру.
У жовтні минулого року прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що в рамках ініціативи буде досягнуто мети з постачання півмільйона снарядів до кінця 2024 року
Джерело в чеському уряді, на умовах анонімності, повідомило інформагенству в суботу, 15 лютого, що півмільйона стосувалися лише 155-мм артилерійських снарядів, а решта інших типів снарядів калібром більше 100 мм.
Нагадаємо
Петр Павел заявив про необхідність Європі визначити свою позицію і "червоні лінії" для переговорів з Україною. Після узгодження з Києвом європейську позицію потрібно буде скоординувати з американськими союзниками.
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