Петр Павел заявив, що ініціатива Чехії з постачання Україні боєприпасів буде продовжена

ukenru
05:23 • 12162 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122236 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182452 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146882 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138478 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117168 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107860 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102984 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141630 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134341 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 39019 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 49828 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 36734 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 32554 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 44698 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 141624 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 140626 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 274622 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 303473 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 239332 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 10390 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 56588 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111400 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134338 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116711 перегляди
Актуальне
Петр Павел заявив, що ініціатива Чехії з постачання Україні боєприпасів буде продовжена

Петр Павел заявив, що ініціатива Чехії з постачання Україні боєприпасів буде продовжена

Київ • УНН

 • 33926 перегляди

Чеська ініціатива забезпечила постачання 1,6 млн артилерійських снарядів для України. Фінансування забезпечено до квітня, а ініціатива триватиме й надалі, повідомив президент Чехії Петр Павел.

Чеська ініціатива із закупівлі артилерійських снарядів для України в третіх країнах дала змогу поставити щонайменше 1,6 мільйона одиниць боєприпасів. Про це іповідомляє інформагенство Reuters з посиланням на заяву Президента Чехії, передає УНН

Деталі

Зазначається, що в суботу, 15 лютого Президент Чехії Петр Павел заявив у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, що фінансування постачань забезпечено до квітня і що ініціатива триватиме і після цього терміну.

Як пише інформагенство, вже рівно рік Чехія збирає гроші у своїх союзників по НАТО, а потім, використовуючи свої зв'язки в країнах, які не бажають підтримувати Україну відкрито, купує в них артилерійські снаряди і поставляє в Україну. За словами Павела, наразі зібрано достатньо коштів, щоб забезпечити потреби України в снарядах.

Зараз ми не можемо дозволити собі, так би мовити, прибрати ногу з педалі газу, коли фініш може бути десь у тумані попереду, але нам доведеться підтримувати Україну, принаймні доти, доки не буде реалізована якась мирна угода і поки ми не будемо впевнені, що Україна може стояти на власних ногах

- сказав Петр Павел.

За словами Президента Чехії, за останній рік Україна отримала 1,6 млн. боєприпасів великого калібру.

У жовтні минулого року прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що в рамках ініціативи буде досягнуто мети з постачання півмільйона снарядів до кінця 2024 року

- пише Reuters.

Джерело в чеському уряді, на умовах анонімності, повідомило інформагенству в суботу, 15 лютого, що півмільйона стосувалися лише 155-мм артилерійських снарядів, а решта інших типів снарядів калібром більше 100 мм.

Нагадаємо

Петр Павел заявив про необхідність Європі визначити свою позицію і "червоні лінії" для переговорів з Україною. Після узгодження з Києвом європейську позицію потрібно буде скоординувати з американськими союзниками.

Чехія змінила правила для українських біженців: що треба знати06.02.25, 18:17 • 58570 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
petro-pavelПетро Павел
petro-fialaПетро Фіала
natoNATO
cheska-respublikaЧеська Республіка
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами