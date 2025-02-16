Петр Павел заявив, що ініціатива Чехії з постачання Україні боєприпасів буде продовжена

Чеська ініціатива із закупівлі артилерійських снарядів для України в третіх країнах дала змогу поставити щонайменше 1,6 мільйона одиниць боєприпасів. Про це іповідомляє інформагенство Reuters з посиланням на заяву Президента Чехії, передає УНН.

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Зазначається, що в суботу, 15 лютого Президент Чехії Петр Павел заявив у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, що фінансування постачань забезпечено до квітня і що ініціатива триватиме і після цього терміну.

Як пише інформагенство, вже рівно рік Чехія збирає гроші у своїх союзників по НАТО, а потім, використовуючи свої зв'язки в країнах, які не бажають підтримувати Україну відкрито, купує в них артилерійські снаряди і поставляє в Україну. За словами Павела, наразі зібрано достатньо коштів, щоб забезпечити потреби України в снарядах.

Зараз ми не можемо дозволити собі, так би мовити, прибрати ногу з педалі газу, коли фініш може бути десь у тумані попереду, але нам доведеться підтримувати Україну, принаймні доти, доки не буде реалізована якась мирна угода і поки ми не будемо впевнені, що Україна може стояти на власних ногах