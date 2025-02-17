Войска не отправит: Туск объяснил, как Польша будет поддерживать Украину в дальнейшем

Польша и в дальнейшем будет оказывать помощь Украине в логистике и гуманитарной сфере, однако отправка польских войск не рассматривается. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на слова премьер-министра Польши Дональда Туска, передает УНН.

Он отметил важность инвестиций в безопасность восточного фланга Европы, ведь без надежной защиты союзников помощь Украине будет менее эффективной.

Если будет возможность предложить гарантии безопасности через присутствие вместе с США, с НАТО, то Польша будет активной разными способами, но я не предполагаю отправки польских войск в Украину - сказал он.

Туск подробно рассказал о других способах, которыми Польша поддерживает Украину, а также о необходимости заботиться и о собственной безопасности.

Польша и страны восточного фланга фактически находятся на передовой, поскольку граничат с Россией, Беларусью и охваченной войной Украиной... Когда речь идет о Польше, странах Балтии, нам нужны европейские и союзнические инвестиции в нашу безопасность - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что если эти страны "не будут в безопасности и без поддержки со стороны всего Альянса, то не смогут эффективно помогать Украине".

Если ЕС не способен защитить себя, то почему он должен давать гарантии другим? Тем более, что такие гарантии будут пустыми - сказал Туск.

Он подытожил, что они хотят, чтобы любые будущие обязательства перед Европой были серьезными, ведь Украина в прошлом уже имела различные гарантии, в том числе и Будапештский меморандум.

Напомним

Европейские страны не планируют объединять свои национальные армии в одну общую структуру для противодействия угрозам со стороны россии.