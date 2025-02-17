Європа має активізуватися, щоб захистити довгострокову безпеку України - Стармер

Країни по всій Європі повинні "посилити" свої оборонні можливості та фінансування, щоб захистити Україну. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії сер Кейр Стармер, пише УНН.

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Велика Британія та Європа стикаються з "викликом поколінь" і "потрібно зробити більше", щоб захистити довгострокову безпеку України, додав він.

Його коментарі пролунали напередодні екстреної зустрічі в Парижі, на якій європейські лідери обговорять стурбованість щодо просування США та росії до мирних переговорів, які призведуть до ізоляції континенту.

Представники США та росії мають зустрітися у вівторок у Саудівській Аравії, без участі представників Європи та України.

Нам потрібно посилити нашу колективну відповідь у Європі, і під цим я маю на увазі можливості. Під цим я маю на увазі повну роль, коли мова йде про захист суверенітету України, якщо буде мирна угода, – сказав сер Кейр.

Доповнення

Це сталося після того, як прем’єр-міністр заявив, що він "готовий і бажає" розмістити британські війська в Україні, щоб допомогти гарантувати її безпеку в рамках мирної угоди.

Сер Кейр раніше лише натякав, що британські війська можуть бути залучені до захисту України після припинення вогню.

"Забезпечення тривалого миру в Україні, який гарантує її суверенітет у довгостроковій перспективі, має важливе значення", щоб утримати президента росії володимира путіна від "подальшої агресії в майбутньому", -написав він у Daily Telegraph .

Нагадаємо

17 лютого у Парижі відбудеться зустріч лідерів європейських країн щодо безпеки та оборони України. Зустріч стала відповіддю на заяви США та спробою Європи взяти на себе гарантії безпеки для України.

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