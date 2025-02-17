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Європа має активізуватися, щоб захистити довгострокову безпеку України - Стармер

Київ • УНН

 • 23344 перегляди

Прем'єр-міністр Британії Кейр Стармер заявив, що європейські країни мають посилити свої оборонні можливості для захисту України.

Країни по всій Європі повинні "посилити" свої оборонні можливості та фінансування, щоб захистити Україну. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії сер Кейр Стармер, пише УНН.

Деталі

Велика Британія та Європа стикаються з "викликом поколінь" і "потрібно зробити більше", щоб захистити довгострокову безпеку України, додав він.

Його коментарі пролунали напередодні екстреної зустрічі в Парижі, на якій європейські лідери обговорять стурбованість щодо просування США та росії до мирних переговорів, які призведуть до ізоляції континенту.

Представники США та росії мають зустрітися у вівторок у Саудівській Аравії, без участі представників Європи та України.

Нам потрібно посилити нашу колективну відповідь у Європі, і під цим я маю на увазі можливості. Під цим я маю на увазі повну роль, коли мова йде про захист суверенітету України, якщо буде мирна угода,

– сказав сер Кейр.

Доповнення

Це сталося після того, як прем’єр-міністр заявив, що він "готовий і бажає" розмістити британські війська в Україні, щоб допомогти гарантувати її безпеку в рамках мирної угоди.

Сер Кейр раніше лише натякав, що британські війська можуть бути залучені до захисту України після припинення вогню.

"Забезпечення тривалого миру в Україні, який гарантує її суверенітет у довгостроковій перспективі, має важливе значення", щоб утримати президента росії володимира путіна від "подальшої агресії в майбутньому", -написав він у Daily Telegraph .

Нагадаємо

17 лютого у Парижі відбудеться зустріч лідерів європейських країн щодо безпеки та оборони України. Зустріч стала відповіддю на заяви США та спробою Європи взяти на себе гарантії безпеки для України.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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