Европа должна активизироваться, чтобы защитить долгосрочную безопасность Украины - Стармер

Страны по всей Европе должны "усилить" свои оборонные возможности и финансирование, чтобы защитить Украину. Об этом заявил премьер-министр Великобритании сэр Кейр Стармер, пишет УНН.

Детали

Великобритания и Европа сталкиваются с "вызовом поколений" и "нужно сделать больше", чтобы защитить долгосрочную безопасность Украины, добавил он.

Его комментарии прозвучали накануне экстренной встречи в Париже, на которой европейские лидеры обсудят обеспокоенность относительно продвижения США и россии к мирным переговорам, которые приведут к изоляции континента.

Представители США и России должны встретиться во вторник в Саудовской Аравии, без участия представителей Европы и Украины.

Нам нужно усилить наш коллективный ответ в Европе, и под этим я имею в виду возможности. Под этим я имею в виду полную роль, когда речь идет о защите суверенитета Украины, если будет мирное соглашение,