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Европа должна активизироваться, чтобы защитить долгосрочную безопасность Украины - Стармер

Европа должна активизироваться, чтобы защитить долгосрочную безопасность Украины - Стармер

Киев  •  УНН

 • 4785 просмотра

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Премьер-министр Британии Кейр Стармер заявил, что европейские страны должны усилить свои оборонные возможности для защиты Украины.

Страны по всей Европе должны "усилить" свои оборонные возможности и финансирование, чтобы защитить Украину. Об этом заявил премьер-министр Великобритании сэр Кейр Стармер, пишет УНН.

Детали

Великобритания и Европа сталкиваются с "вызовом поколений" и "нужно сделать больше", чтобы защитить долгосрочную безопасность Украины, добавил он.

Его комментарии прозвучали накануне экстренной встречи в Париже, на которой европейские лидеры обсудят обеспокоенность относительно продвижения США и россии к мирным переговорам, которые приведут к изоляции континента.

Представители США и России должны встретиться во вторник в Саудовской Аравии, без участия представителей Европы и Украины.

Нам нужно усилить наш коллективный ответ в Европе, и под этим я имею в виду возможности. Под этим я имею в виду полную роль, когда речь идет о защите суверенитета Украины, если будет мирное соглашение,

- сказал сэр Кейр.

Дополнение

Это произошло после того, как премьер-министр заявил, что он "готов и желает" разместить британские войска в Украине, чтобы помочь гарантировать её безопасность в рамках мирного соглашения.

Сэр Кейр ранее лишь намекал, что британские войска могут быть привлечены к защите Украины после прекращения огня.

"Обеспечение прочного мира в Украине, который гарантирует ее суверенитет в долгосрочной перспективе, имеет важное значение", чтобы удержать президента россии владимира путина от дальнейшей агрессии в будущем", написал он в Daily Telegraph.

Напомним

17 февраля в Париже состоится встреча лидеров европейских стран по безопасности и обороне Украины. Встреча стала ответом на заявления США и попыткой Европы взять на себя гарантии безопасности для Украины.

ЕС должен быть вовлечен в переговоры с рф по войне, чтобы наметить будущую архитектуру безопасности Европы - Кошта17.02.25, 11:02 • 22918 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
kir-starmerКир Стармер
parizhПариж
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
ukrainaУкраина

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