Европа должна активизироваться, чтобы защитить долгосрочную безопасность Украины - Стармер
Киев • УНН
Премьер-министр Британии Кейр Стармер заявил, что европейские страны должны усилить свои оборонные возможности для защиты Украины.
Страны по всей Европе должны "усилить" свои оборонные возможности и финансирование, чтобы защитить Украину. Об этом заявил премьер-министр Великобритании сэр Кейр Стармер, пишет УНН.
Детали
Великобритания и Европа сталкиваются с "вызовом поколений" и "нужно сделать больше", чтобы защитить долгосрочную безопасность Украины, добавил он.
Его комментарии прозвучали накануне экстренной встречи в Париже, на которой европейские лидеры обсудят обеспокоенность относительно продвижения США и россии к мирным переговорам, которые приведут к изоляции континента.
Представители США и России должны встретиться во вторник в Саудовской Аравии, без участия представителей Европы и Украины.
Нам нужно усилить наш коллективный ответ в Европе, и под этим я имею в виду возможности. Под этим я имею в виду полную роль, когда речь идет о защите суверенитета Украины, если будет мирное соглашение,
Дополнение
Это произошло после того, как премьер-министр заявил, что он "готов и желает" разместить британские войска в Украине, чтобы помочь гарантировать её безопасность в рамках мирного соглашения.
Сэр Кейр ранее лишь намекал, что британские войска могут быть привлечены к защите Украины после прекращения огня.
"Обеспечение прочного мира в Украине, который гарантирует ее суверенитет в долгосрочной перспективе, имеет важное значение", чтобы удержать президента россии владимира путина от дальнейшей агрессии в будущем", написал он в Daily Telegraph.
Напомним
17 февраля в Париже состоится встреча лидеров европейских стран по безопасности и обороне Украины. Встреча стала ответом на заявления США и попыткой Европы взять на себя гарантии безопасности для Украины.
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