Саміт у Парижі: прем'єр Іспанії Санчес наголосив на важливості миру для України

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Європа прагне миру, який базується на принципах міжнародного порядку.

Про це він написав у своєму дописі в соцмережі X, передає УНН.

Європа хоче миру. Миру, який збереже принципи, на яких ґрунтується міжнародний порядок