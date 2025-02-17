Саміт у Парижі: прем'єр Іспанії Санчес наголосив на важливості миру для України
Київ • УНН
Прем'єр Іспанії Педро Санчес заявив, що Європа хоче миру на основі міжнародного порядку. На саміті в Парижі обговорюватимуть війну в Україні та архітектуру європейської безпеки.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Європа прагне миру, який базується на принципах міжнародного порядку.
Про це він написав у своєму дописі в соцмережі X, передає УНН.
Європа хоче миру. Миру, який збереже принципи, на яких ґрунтується міжнародний порядок
Він повідомив, що сьогодні візьме участь у саміті в Парижі, де обговорюватимуть ситуацію, пов’язану з війною в Україні.
Справедливий мир для України та архітектура європейської безпеки — нероздільні
Додамо
У Парижі триває зустріч світових лідерів, присвячена питанням війни в Україні, підтримки країни та гарантіям безпеки в Європі.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та глава МЗС Угорщини Петер Сіярто розкритикували сьогоднішню зустріч європейських лідерів у Парижі.