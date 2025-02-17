Проти ЄС і України: Фіцо та Сіярто знову просувають кремлівські наративи

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та глава МЗС Угорщини Петер Сіярто розкритикували сьогоднішню зустріч європейських лідерів у Парижі, де обговорюватимуть питання розміщення іноземних військ в Україні.

Про це пише УНН з посиланням на заяви Фіцо та Сіярто.

Обидва політики відкрито виступають проти військової допомоги Києву та підтримують позицію, що Україна не повинна ставати членом НАТО. Словацький прем’єр заявив, що Європейський Союз не має жодного стосунку до питання розміщення військ в Україні.

Р. Фіцо не розуміє, що роблять найвищі представники ЄС на зустрічі в Парижі щодо розміщення іноземних військ на території України. Це питання, до якого ЄС не має жодного стосунку - йдеться у заяві, опублікованій Фіцо.

Він повідомив, що зателефонував голові Європейської ради Антоніу Кошті, аби з’ясувати, чому той вирішив взяти участь у зустрічі.

Фіцо наголосив, що участь представників ЄС без відповідного мандату підриває довіру всередині Союзу. На думку словацького прем’єра, питання розміщення іноземних військ в Україні може вирішуватися лише у двох випадках:

за рішенням ООН,

на основі двосторонніх угод між Україною та країнами, які готові надати свої сили.

Фіцо чітко окреслив свою позицію щодо України:

Він категорично проти її вступу до НАТО.

Словаччина не відправить свої війська на українську територію.

Він також заявив, що зустріч у Парижі мала відбутися таємно, але її проведення розкрив польський представник на конференції в Мюнхені.

Фіцо неодноразово висловлював скепсис щодо стратегії Заходу, заявляючи, що спроба ослабити росію через війну в Україні провалилася та призвела до численних жертв. За його словами:

Україна втратить частину своєї території,

не стане членом НАТО,

її контроль здійснюватимуть іноземні війська,

вступ країни до ЄС наштовхнеться на серйозні перешкоди (при цьому Словаччина підтримує європейську інтеграцію України).

Водночас Сіярто заявив, що Саміт у Парижі спрямований проти Трампа.

Глава МЗС Угорщини, який перебуває з візитом у Казахстані, також розкритикував зустріч у Парижі. На його думку, європейські лідери намагаються перешкодити встановленню миру в Україні, оскільки бояться повернення Дональда Трампа до влади.

Прокремлівські, антиреспубліканські європейські лідери зберуться в понеділок у Парижі, щоб спробувати перешкодити встановленню миру в Україні - заявив він в Астані.

Сіярто вважає, що Трамп створив нову геополітичну реальність, яка вигідна як для Угорщини, так і для Казахстану. Він наголосив, що обидві країни завжди займали позицію миру, дотримувалися суверенної політики та ставили національні інтереси на перше місце. Сіярто впевнений, що найкращим шансом на припинення війни є саме Трамп, адже він підтримує миролюбну політику та відновлює діалог із росією.

Ми вітаємо поновлення діалогу на найвищому рівні між росією та США. Із задоволенням і полегшенням сприйняли новину, що Дональд Трамп та володимир путін провели тривалі переговори - сказав Сіярто.

Крім того, він згадав переговори держсекретаря США Марко Рубіо з главою МЗС росії сергієм лавровим, під час яких обговорювали майбутнє співпраці між двома країнами та можливості мирного врегулювання війни в Україні. Угорські офіційні особи продовжують виступати проти будь-якої військової підтримки України.

Директор із комунікацій партії "Фідес" Тамаш Менцер заявив:

Україна має стати членом НАТО? Україна має увійти до ЄС? Ні, не повинна! Адміністрація Трампа чітко заявила: членство України в НАТО є нереалістичним

Він також наголосив, що, на думку Трампа, Україна не зможе повернути всі свої окуповані території.

Нагадаємо

17 лютого у Парижі відбудеться зустріч лідерів європейських країн щодо безпеки та оборони України. Зустріч стане відповіддю на заяви США та спробою Європи взяти на себе гарантії безпеки для України.