Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковали сегодняшнюю встречу европейских лидеров в Париже, где будут обсуждать вопрос размещения иностранных войск в Украине.

Об этом пишет УНН с ссылкой на заявления Фицо и Сийярто.

Оба политика открыто выступают против военной помощи Киеву и поддерживают позицию, что Украина не должна становиться членом НАТО. Словацкий премьер заявил, что Европейский Союз не имеет никакого отношения к вопросу размещения войск в Украине.

Р. Фицо не понимает, что делают высшие представители ЕС на встрече в Париже по поводу размещения иностранных войск на территории Украины. Это вопрос, к которому ЕС не имеет никакого отношения - говорится в заявлении, опубликованном Фицо.

Он сообщил, что позвонил председателю Европейского совета Антониу Коште, чтобы выяснить, почему тот решил принять участие во встрече.

Фицо отметил, что участие представителей ЕС без соответствующего мандата подрывает доверие внутри Союза. По мнению словацкого премьера, вопрос размещения иностранных войск в Украине может решаться только в двух случаях:

по решению ООН,

на основе двусторонних соглашений между Украиной и странами, которые готовы предоставить свои силы.

Фицо четко очертил свою позицию относительно Украины:

Он категорически против ее вступления в НАТО.

Словакия не отправит свои войска на украинскую территорию.

Он также заявил, что встреча в Париже должна была состояться тайно, но ее проведение раскрыл польский представитель на конференции в Мюнхене.

Фицо неоднократно высказывал скепсис относительно стратегии Запада, заявляя, что попытка ослабить Россию из-за войны в Украине провалилась и привела к многочисленным жертвам. По его словам:

Украина потеряет часть своей территории,

не станет членом НАТО,

ее контроль будут осуществлять иностранные войска,

вступление страны в ЕС натолкнется на серьезные препятствия (при этом Словакия поддерживает европейскую интеграцию Украины).

В то же время Сийярто заявил, что Саммит в Париже направлен против Трампа.

Глава МИД Венгрии, который находится с визитом в Казахстане, также раскритиковал встречу в Париже. По его мнению, европейские лидеры пытаются помешать установлению мира в Украине, поскольку боятся возвращения Дональда Трампа к власти.

Прокремлевские, антиреспубликанские европейские лидеры соберутся в понедельник в Париже, чтобы попытаться помешать установлению мира в Украине - заявил он в Астане.

Сийярто считает, что Трамп создал новую геополитическую реальность, которая выгодна как для Венгрии, так и для Казахстана. Он отметил, что обе страны всегда занимали позицию мира, придерживались суверенной политики и ставили национальные интересы на первое место. Сийярто уверен, что лучшим шансом на прекращение войны является именно Трамп, ведь он поддерживает миролюбивую политику и восстанавливает диалог с Россией.

Мы приветствуем возобновление диалога на высшем уровне между Россией и США. С удовольствием и облегчением восприняли новость, что Дональд Трамп и Владимир Путин провели длительные переговоры - сказал Сийярто.

Кроме того, он упомянул переговоры госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых обсуждали будущее сотрудничества между двумя странами и возможности мирного урегулирования войны в Украине. Венгерские официальные лица продолжают выступать против любой военной поддержки Украины.

Директор по коммуникациям партии «Фидес» Тамаш Менцер заявил:

Украина должна стать членом НАТО? Украина должна войти в ЕС? Нет, не должна! Администрация Трампа четко заявила: членство Украины в НАТО является нереалистичным

Он также отметил, что, по мнению Трампа, Украина не сможет вернуть все свои оккупированные территории.

Напомним,

17 февраля в Париже состоится встреча лидеров европейских стран по безопасности и обороне Украины. Встреча станет ответом на заявления США и попыткой Европы взять на себя гарантии безопасности для Украины.