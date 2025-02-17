Саммит в Париже: премьер Испании Санчес подчеркнул важность мира для Украины
Киев • УНН
Премьер Испании Педро Санчес заявил, что Европа хочет мира на основе международного порядка. На саммите в Париже будут обсуждать войну в Украине и архитектуру европейской безопасности.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Европа стремится к миру, который базируется на принципах международного порядка.
Об этом он написал в своем посте в соцсети X, передает УНН.
Европа хочет мира. Мира, который сохранит принципы, на которых основывается международный порядок
Он сообщил, что сегодня примет участие в саммите в Париже, где будут обсуждать ситуацию, связанную с войной в Украине.
Справедливый мир для Украины и архитектура европейской безопасности - неразделимы
Добавим
В Париже продолжается встреча мировых лидеров, посвященная вопросам войны в Украине, поддержки страны и гарантиям безопасности в Европе.
Напомним,
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковали сегодняшнюю встречу европейских лидеров в Париже.