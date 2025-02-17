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Саммит в Париже: премьер Испании Санчес подчеркнул важность мира для Украины

Киев  •  УНН

 • 11173 просмотра

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Премьер Испании Педро Санчес заявил, что Европа хочет мира на основе международного порядка. На саммите в Париже будут обсуждать войну в Украине и архитектуру европейской безопасности.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Европа стремится к миру, который базируется на принципах международного порядка.

Об этом он написал в своем посте в соцсети X, передает УНН.

Европа хочет мира. Мира, который сохранит принципы, на которых основывается международный порядок

- отметил Санчес.

Он сообщил, что сегодня примет участие в саммите в Париже, где будут обсуждать ситуацию, связанную с войной в Украине.

Справедливый мир для Украины и архитектура европейской безопасности - неразделимы

- подчеркнул премьер Испании.

Добавим

В Париже продолжается встреча мировых лидеров, посвященная вопросам войны в Украине, поддержки страны и гарантиям безопасности в Европе.

Напомним,

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковали сегодняшнюю встречу европейских лидеров в Париже. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политика
pedro-sanchesПедро Санчес
peter-siiyartoПетер Сийярто
robert-fitsoРоберт Фицо
parizhПариж
ispaniyaИспания
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина

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