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Україні не можна нав’язати мир на чужих умовах - Шольц

Київ • УНН

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мир не може бути нав'язаний Україні, і вона сама має визначати своє майбутнє. Німеччина продовжить підтримувати Україну та її шлях до ЄС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на тому, що жоден мир не може бути нав’язаний Україні – вона сама повинна визначати власне майбутнє. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає УНН

Для нас абсолютно зрозуміло: ми повинні й надалі підтримувати Україну. Вона повинна й може розраховувати на нас у цьому 

- заявив Шольц.

За його словами, Німеччина вітає переговори щодо миру.

Шольц наголосив: "Це не означає, що може бути нав’язаний мир, і що Україна має приймати те, що їй буде запропоновано".

Він запевнив, що Берлін тісно координує свої дії з Президентом України Володимиром Зеленським та українським керівництвом, аби підтримати країну на її шляху до перемоги та відновлення.

Канцлер також підтвердив підтримку європейського курсу України.

"Для нас очевидно: країна має продовжити свій шлях до Європейського Союзу. Вона повинна мати змогу захищати свою демократію та суверенітет", - додав Шольц.

За його словами, сильна армія є невід’ємною складовою безпеки України, і Німеччина готова допомагати у зміцненні обороноздатності країни спільно з американськими та іншими міжнародними партнерами.

Шольц наголосив, що ці принципи не підлягають переговорам.

Європа має стати сильнішою у питаннях безпеки

Окремо канцлер зупинився на питанні посилення оборонних спроможностей самої Європи. Він нагадав про спільне зобов’язання країн-членів НАТО виділяти на оборону щонайменше 2% ВВП, і зазначив, що Німеччина вже виконує цей показник.

Водночас деякі країни ще не досягли цієї межі, однак рухаються в цьому напрямку.

Шольц також висловив готовність Німеччини дозволити державам-членам, які бажають інвестувати у власну оборону більше 2%, не стикатися з фінансовими обмеженнями ЄС:

"Я переконаний, що ми знайдемо способи, як це реалізувати".

Шольц наголосив на необхідності чесної дискусії щодо фінансування безпеки, адже підтримка України та обороноздатності Європи потребує значних ресурсів. Канцлер заявив, що Німеччина щорічно має спрямовувати додаткові 30 мільярдів євро для утримання нинішніх оборонних витрат, включно з підтримкою України.

Він категорично відкинув ідею фінансування цих витрат за рахунок скорочення соціальних програм чи інфраструктурних проєктів, адже це, на його думку, не знайде підтримки серед громадян.

Канцлер чітко заявив, що Німеччина залишається надійним партнером України й готова підтримувати її стільки, скільки буде потрібно. Мир не може бути досягнутий шляхом примусу, а майбутнє України – виключно в руках самих українців.

Нагадаємо

Німеччина передала черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли дрони, самохідні артилерійські установки Zuzana 2, боєприпаси й ракети різних типів, а також інше озброєння та техніка.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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