Украине нельзя навязать мир на чужих условиях - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что никакой мир не может быть навязан Украине - она сама должна определять собственное будущее. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает УНН.

Для нас абсолютно понятно: мы должны и в дальнейшем поддерживать Украину. Она должна и может рассчитывать на нас в этом - заявил Шольц.

По его словам, Германия приветствует переговоры по миру.

Шольц подчеркнул: "Это не означает, что может быть навязан мир, и что Украина должна принимать то, что ей будет предложено".

Он заверил, что Берлин тесно координирует свои действия с Президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским руководством, чтобы поддержать страну на ее пути к победе и восстановлению.

Канцлер также подтвердил поддержку европейского курса Украины.

"Для нас очевидно: страна должна продолжить свой путь в Европейский Союз. Она должна иметь возможность защищать свою демократию и суверенитет", - добавил Шольц.

По его словам, сильная армия является неотъемлемой составляющей безопасности Украины, и Германия готова помогать в укреплении обороноспособности страны совместно с американскими и другими международными партнерами.

Шольц подчеркнул, что эти принципы не подлежат переговорам.

Европа должна стать сильнее в вопросах безопасности

Отдельно канцлер остановился на вопросе усиления оборонных возможностей самой Европы. Он напомнил об общем обязательстве стран-членов НАТО выделять на оборону не менее 2% ВВП, и отметил, что Германия уже выполняет этот показатель.

В то же время некоторые страны еще не достигли этого предела, однако движутся в этом направлении.

Шольц также выразил готовность Германии позволить государствам-членам, желающим инвестировать в собственную оборону более 2%, не сталкиваться с финансовыми ограничениями ЕС:

"Я убежден, что мы найдем способы, как это реализовать".

Шольц отметил необходимость честной дискуссии по финансированию безопасности, ведь поддержка Украины и обороноспособности Европы требует значительных ресурсов. Канцлер заявил, что Германия ежегодно должна направлять дополнительные 30 миллиардов евро для содержания нынешних оборонных расходов, включая поддержку Украины.

Он категорически отверг идею финансирования этих расходов за счет сокращения социальных программ или инфраструктурных проектов, ведь это, по его мнению, не найдет поддержки среди граждан.

Канцлер четко заявил, что Германия остается надежным партнером Украины и готова поддерживать ее столько, сколько потребуется. Мир не может быть достигнут путем принуждения, а будущее Украины - исключительно в руках самих украинцев.

Напомним

Германия передала очередной пакет военной помощи, в который вошли дроны, самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, боеприпасы и ракеты различных типов, а также другое вооружение и техника.