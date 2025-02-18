Данія закликає Європу переозброїтися через загрозу від росії
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про необхідність переозброєння Європи через загрозу від росії. Вона наголосила на важливості не допустити поширення російської агресії за межі України.
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала не допустити того, щоб росія перенесла свою агресію за межі України. Про це інформує данський суспільний мовник DR, передає УНН.
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В понеділок, 17 лютого після екстреної зустрічі європейських лідерів у Парижі Метте Фредеріксен заявила журналістам, що подальші інвестиції в оборону є головним меседжем зустрічі лідерів Європи.
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"Ми повинні переозброїтися в Данії, ми повинні переозброїтися в Європі, і ми повинні зробити це, щоб не дати росії перенести війну з України в інші європейські країни", – додала премʼєрка.
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