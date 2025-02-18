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15 березня, 19:03 • 119153 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178079 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144281 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136243 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115960 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107211 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102691 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139351 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133623 перегляди

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14 березня, 19:56 • 127997 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Данія закликає Європу переозброїтися через загрозу від росії

Данія закликає Європу переозброїтися через загрозу від росії

Київ • УНН

 • 32324 перегляди

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про необхідність переозброєння Європи через загрозу від росії. Вона наголосила на важливості не допустити поширення російської агресії за межі України.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала не допустити того, щоб росія перенесла свою агресію за межі України. Про це інформує данський суспільний мовник DR, передає УНН.

Деталі

В понеділок, 17 лютого після екстреної зустрічі європейських лідерів у Парижі Метте Фредеріксен заявила журналістам, що подальші інвестиції в оборону є головним меседжем зустрічі лідерів Європи.

росія є реальною загрозою для безпеки всієї Європи, а отже, і для нашої свободи, тому найважливішим посланням сьогоднішнього вечора є необхідність переозброєння

- зазначила вона.

"Ми повинні переозброїтися в Данії, ми повинні переозброїтися в Європі, і ми повинні зробити це, щоб не дати росії перенести війну з України в інші європейські країни", – додала премʼєрка.

Нагадаємо

Президент України попередив про можливу агресію рф проти Польщі та Литви, посилаючись на дані розвідки. Зеленський також застеріг про наслідки можливого виходу США з НАТО для європейської безпеки.

Припинення підтримки України може призвести до Третьої світової війни - Зеленський04.02.25, 21:34 • 38410 переглядiв

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