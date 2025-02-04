Припинення підтримки України може призвести до Третьої світової війни - Зеленський

Припинення підтримки України з боку США та Європи може призвести до перемоги росії, що в свою чергу, загрожує глобальним конфліктом. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю Пірсу Моргану, передає УНН.

Серед тих, хто підтримує певні меседжі або репостить дописи людей, наближених до президента Трампа, є абсолютно безвідповідальні. Припинення підтримки України може призвести з великою ймовірністю до перемоги путіна, а це означає втягування Сполучених Штатів Америки і всієї Європи в третю світову війну, тому я не хочу давати характеристику дописам чи репостам, чи повідомленням про підтримку, чи якимось дискусіям, які мене не цікавлять... Він, Дональд Трамп, є президентом Сполучених Штатів Америки, і відповідальність буде на ньому, а я є президентом України, і тому відповідальність на мені, і не має значення, хто нам щось говорить. Головне - дивитися трохи вперед і бачити, чим це закінчиться для моєї країни, для мого народу, для моєї сім'ї, для всіх нас - сказав Зеленський.

Зеленський також висловив сподівання, що президент США, коли аналізує ситуацію, доходить висновку, що підтримка України є необхідною.

"І я дуже вірю, що президент Трамп, коли він ставить собі такі питання, він знаходить відповіді, що Україну треба підтримувати",—заявив Президент.

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