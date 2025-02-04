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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прекращение поддержки Украины может привести к Третьей мировой войне - Зеленский

Прекращение поддержки Украины может привести к Третьей мировой войне - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 9732 просмотра

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Президент Украины заявил, что отказ от поддержки может привести к победе россии и третьей мировой войне. Зеленский выразил надежду, что Трамп понимает необходимость дальнейшей поддержки Украины.

Прекращение поддержки Украины со стороны США и Европы может привести к победе россии, что в свою очередь, грозит глобальным конфликтом. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану, передает УНН.

Среди тех, кто поддерживает определенные месседжи или репостит сообщения людей, приближенных к президенту Трампу, есть абсолютно безответственные. Прекращение поддержки Украины может привести с большой вероятностью к победе путина, а это означает втягивание Соединенных Штатов Америки и всей Европы в третью мировую войну, поэтому я не хочу давать характеристику сообщениям или репостам, или сообщениям о поддержке, или каким-то дискуссиям, которые меня не интересуют... Он, Дональд Трамп, является президентом Соединенных Штатов Америки, и ответственность будет на нем, а я являюсь президентом Украины, и поэтому ответственность на мне, и не имеет значения, кто нам что-то говорит. Главное - смотреть немного вперед и видеть, чем это закончится для моей страны, для моего народа, для моей семьи, для всех нас

- сказал Зеленский.

Зеленский также выразил надежду, что президент США, когда анализирует ситуацию, приходит к выводу, что поддержка Украины является необходимой.

"И я очень верю, что президент Трамп, когда он задает себе такие вопросы, он находит ответы, что Украину надо поддерживать", - заявил Президент.

"У него не было бы времени для личной встречи": Зеленский рассказал, почему не поехал на инаугурацию Трампа04.02.25, 20:30 • 17254 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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