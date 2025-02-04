"У него не было бы времени для личной встречи": Зеленский рассказал, почему не поехал на инаугурацию Трампа

Президент США Дональд Трамп приглашал Президента Украины Владимира Зеленского на инаугурацию, но украинский президент отказался из-за того, что у Трампа не было бы времени для личной встречи. Об этом Зеленский заявил в интервью Пирсу Моргану, передает УНН.

Прежде всего, я хотел бы сказать, что президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию, но он пригласил меня в очень общих чертах, как, возможно, и других лидеров. Я не знаю, кого он пригласил лично или другим способом, но я считаю, что нам нужно время, чтобы сесть и поговорить о том, как закончить войну, и нам нужно время для этого, - сказал Зеленский.

Он отметил, что в момент инаугурации Трамп имел "собственные вопросы на повестке дня, и это, возможно, один из важнейших дней в его жизни и жизни американского народа, и я думаю, что это было не очень уместно для меня. приезжать

У него не было бы времени для личной встречи, - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины заявил, что стране нужна защита на время ожидания вступления в НАТО. Среди вариантов - ядерное оружие, ракетные системы или контингент военных других стран.