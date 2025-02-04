"У нього не було б часу для особистої зустрічі": Зеленський розповів, чому не поїхав на інавгурацію Трампа
Київ • УНН
Президент Зеленський розповів, що відмовився від запрошення на інавгурацію Трампа через відсутність можливості особистої зустрічі. Трамп запросив українського лідера "в загальних рисах".
Президент США Дональд Трамп запрошував Президента України Володимира Зеленського на інавгурацію, але український президент відмовився через те, що у Трампа не було б часу для особистої зустрічі. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Пірсу Моргану, передає УНН.
Перш за все, я хотів би сказати, що президент Трамп запросив мене на свою інавгурацію, але він запросив мене в дуже загальних рисах, як, можливо, й інших лідерів. Я не знаю, кого він запросив особисто чи в інший спосіб, але я вважаю, що нам потрібен час, щоб сісти і поговорити про те, як закінчити війну, і нам потрібен час для цього,
Він наголосив, що у момент інавгурації Трамп мав "власні питання на порядку денному, і це, можливо, один з найважливіших днів у його житті та житті американського народу, і я думаю, що це було не дуже доречно для мене. приїжджати
У нього не було б часу для особистої зустрічі,
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Президент України заявив, що країні потрібен захист на час очікування вступу до НАТО. Серед варіантів - ядерна зброя, ракетні системи або контингент військових інших країн.