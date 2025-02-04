"У нього не було б часу для особистої зустрічі": Зеленський розповів, чому не поїхав на інавгурацію Трампа

Президент США Дональд Трамп запрошував Президента України Володимира Зеленського на інавгурацію, але український президент відмовився через те, що у Трампа не було б часу для особистої зустрічі. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Пірсу Моргану, передає УНН.

Перш за все, я хотів би сказати, що президент Трамп запросив мене на свою інавгурацію, але він запросив мене в дуже загальних рисах, як, можливо, й інших лідерів. Я не знаю, кого він запросив особисто чи в інший спосіб, але я вважаю, що нам потрібен час, щоб сісти і поговорити про те, як закінчити війну, і нам потрібен час для цього, - сказав Зеленський.

Він наголосив, що у момент інавгурації Трамп мав "власні питання на порядку денному, і це, можливо, один з найважливіших днів у його житті та житті американського народу, і я думаю, що це було не дуже доречно для мене. приїжджати

У нього не було б часу для особистої зустрічі, - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України заявив, що країні потрібен захист на час очікування вступу до НАТО. Серед варіантів - ядерна зброя, ракетні системи або контингент військових інших країн.