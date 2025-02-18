Дания призывает Европу перевооружиться из-за угрозы от россии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала не допустить того, чтобы россия перенесла свою агрессию за пределы Украины. Об этом информирует датский общественный вещатель DR, передает УНН.

Детали

В понедельник, 17 февраля после экстренной встречи европейских лидеров в Париже Метте Фредериксен заявила журналистам, что дальнейшие инвестиции в оборону являются главным месседжем встречи лидеров Европы.

россия является реальной угрозой для безопасности всей Европы, а следовательно, и для нашей свободы, поэтому важнейшим посланием сегодняшнего вечера является необходимость перевооружения - отметила она.

"Мы должны перевооружиться в Дании, мы должны перевооружиться в Европе, и мы должны сделать это, чтобы не дать россии перенести войну из Украины в другие европейские страны", - добавила премьер.

Напомним

Президент Украины предупредил о возможной агрессии рф против Польши и Литвы, ссылаясь на данные разведки. Зеленский также предостерег о последствиях возможного выхода США из НАТО для европейской безопасности.

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