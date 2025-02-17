Стармер відповів, як можна гарантувати суверенітет України
Київ • УНН
Прем'єр Британії Кір Стармер закликав посилити підтримку України для досягнення справедливого миру. Він наголосив на важливості збереження принципу "миру через силу" та застеріг від зменшення допомоги.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що необхідно посилити підтримку України. Про це пише The Guardian, передає УНН.
Він наголосив, що ключове завдання — "зберегти принцип миру через силу", забезпечивши максимально сильну позицію України. Політик застеріг від хибних сподівань, що початок мирних переговорів може стати приводом для зменшення допомоги Києву.
"Ми повинні це посилити", - підкреслив Стармер.
Він додав, що лише так можна досягти "стійкої, тривалої та справедливої угоди, яка гарантує суверенітет України".
Нагадаємо
Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення мирних угод.