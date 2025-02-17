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05:23 • 25205 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125024 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184129 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148456 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139711 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117784 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108267 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103024 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143427 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Стармер відповів, як можна гарантувати суверенітет України

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Прем'єр Британії Кір Стармер закликав посилити підтримку України для досягнення справедливого миру. Він наголосив на важливості збереження принципу "миру через силу" та застеріг від зменшення допомоги.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що необхідно посилити підтримку України. Про це пише The Guardian, передає УНН

Він наголосив, що ключове завдання — "зберегти принцип миру через силу", забезпечивши максимально сильну позицію України. Політик застеріг від хибних сподівань, що початок мирних переговорів може стати приводом для зменшення допомоги Києву.

"Ми повинні це посилити", - підкреслив Стармер.

Він додав, що лише так можна досягти "стійкої, тривалої та справедливої угоди, яка гарантує суверенітет України".

Нагадаємо

Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення мирних угод. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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