Стармер відповів, як можна гарантувати суверенітет України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що необхідно посилити підтримку України. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Він наголосив, що ключове завдання — "зберегти принцип миру через силу", забезпечивши максимально сильну позицію України. Політик застеріг від хибних сподівань, що початок мирних переговорів може стати приводом для зменшення допомоги Києву.

"Ми повинні це посилити", - підкреслив Стармер.

Він додав, що лише так можна досягти "стійкої, тривалої та справедливої угоди, яка гарантує суверенітет України".

Нагадаємо

Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення мирних угод.