Стармер ответил, как можно гарантировать суверенитет Украины
Киев • УНН
Премьер Британии Кир Стармер призвал усилить поддержку Украины для достижения справедливого мира. Он отметил важность сохранения принципа «мира через силу» и предостерег от уменьшения помощи.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что необходимо усилить поддержку Украины. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
Он подчеркнул, что ключевая задача - "сохранить принцип мира через силу", обеспечив максимально сильную позицию Украины. Политик предостерег от ложных надежд, что начало мирных переговоров может стать поводом для уменьшения помощи Киеву.
"Мы должны это усилить", - подчеркнул Стармер.
Он добавил, что только так можно достичь "устойчивого, длительного и справедливого соглашения, которое гарантирует суверенитет Украины".
Напомним
Стармер заявил о готовности разместить британские войска в Украине для обеспечения мирных соглашений.