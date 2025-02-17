Стармер ответил, как можно гарантировать суверенитет Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что необходимо усилить поддержку Украины. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Он подчеркнул, что ключевая задача - "сохранить принцип мира через силу", обеспечив максимально сильную позицию Украины. Политик предостерег от ложных надежд, что начало мирных переговоров может стать поводом для уменьшения помощи Киеву.

"Мы должны это усилить", - подчеркнул Стармер.

Он добавил, что только так можно достичь "устойчивого, длительного и справедливого соглашения, которое гарантирует суверенитет Украины".

Напомним

Стармер заявил о готовности разместить британские войска в Украине для обеспечения мирных соглашений.