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Стармер ответил, как можно гарантировать суверенитет Украины

Стармер ответил, как можно гарантировать суверенитет Украины

Киев  •  УНН

 • 1176 просмотра

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Премьер Британии Кир Стармер призвал усилить поддержку Украины для достижения справедливого мира. Он отметил важность сохранения принципа «мира через силу» и предостерег от уменьшения помощи.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что необходимо усилить поддержку Украины. Об этом пишет The Guardian, передает УНН

Он подчеркнул, что ключевая задача - "сохранить принцип мира через силу", обеспечив максимально сильную позицию Украины. Политик предостерег от ложных надежд, что начало мирных переговоров может стать поводом для уменьшения помощи Киеву.

"Мы должны это усилить", - подчеркнул Стармер.

Он добавил, что только так можно достичь "устойчивого, длительного и справедливого соглашения, которое гарантирует суверенитет Украины".

Напомним

Стармер заявил о готовности разместить британские войска в Украине для обеспечения мирных соглашений. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
kir-starmerКир Стармер
hardianХранитель
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина

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