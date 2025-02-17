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05:23 • 5646 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121064 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181876 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146349 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138083 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116986 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107735 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102961 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141023 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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"Найближчим часом": посли ЄС планують обговорити надання Україні військової допомоги на 5 млрд євро

"Найближчим часом": посли ЄС планують обговорити надання Україні військової допомоги на 5 млрд євро

Київ • УНН

 • 34175 перегляди

Посли країн ЄС обговорять надання Україні додаткової військової допомоги на 5 млрд євро. Допомога включатиме артилерійські боєприпаси, системи ППО, ракети та підтримку бригад ЗСУ.

Посли країн Європейського союзу 18 лютого в Брюсселі обговорять надання Україні "найближчим часом" у 2025 році додаткової військової допомоги на суму 5 мільярдів євро. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на проєкт документа, з яким вдалося ознайомитися, передає УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, Євросоюз прагне надати півтора мільйона артилерійських боєприпасів великого калібру, системи протиповітряної оборони, високоточні ракети великої дальності, безпілотники, а також підтримку відновлення бригад ЗСУ (ідеться про навчання і спорядження військовослужбовців).

Європа має активізуватися, щоб захистити довгострокову безпеку України - Стармер17.02.25, 15:54 • 23344 перегляди

Рішення, яке обговорюється, передбачає досягнення цілей "частково шляхом спрямування подальшої підтримки оборонно-промислового комплексу України, включно з відповідними ініціативами, що об’єднують оборонну промисловість ЄС та України".

ЄС має бути залучений до переговорів з рф щодо війни, щоб намітити майбутню архітектуру безпеки Європи - Кошта 17.02.25, 11:02 • 41667 переглядiв

У Євросоюзі нагадують, що від початку в лютому 2022 року повномасштабного вторгнення Росії ЄС надав Україна допомоги на 134,5 мільярда євро, в тому числі військової допомоги на 48,5 мільярда євро. "Євросоюз надаватиме Україні військову підтримку стільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно", – вказано в проєкті тексту рішення.

Має бути спецпредставник Європи з питань України - Зеленський17.02.25, 15:47 • 21589 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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