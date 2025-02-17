"Найближчим часом": посли ЄС планують обговорити надання Україні військової допомоги на 5 млрд євро

Посли країн Європейського союзу 18 лютого в Брюсселі обговорять надання Україні "найближчим часом" у 2025 році додаткової військової допомоги на суму 5 мільярдів євро. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на проєкт документа, з яким вдалося ознайомитися, передає УНН.

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За даними ЗМІ, Євросоюз прагне надати півтора мільйона артилерійських боєприпасів великого калібру, системи протиповітряної оборони, високоточні ракети великої дальності, безпілотники, а також підтримку відновлення бригад ЗСУ (ідеться про навчання і спорядження військовослужбовців).

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Рішення, яке обговорюється, передбачає досягнення цілей "частково шляхом спрямування подальшої підтримки оборонно-промислового комплексу України, включно з відповідними ініціативами, що об’єднують оборонну промисловість ЄС та України".

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У Євросоюзі нагадують, що від початку в лютому 2022 року повномасштабного вторгнення Росії ЄС надав Україна допомоги на 134,5 мільярда євро, в тому числі військової допомоги на 48,5 мільярда євро. "Євросоюз надаватиме Україні військову підтримку стільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно", – вказано в проєкті тексту рішення.

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