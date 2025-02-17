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15 березня, 19:03 • 120064 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180600 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116574 перегляди

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Має бути спецпредставник Європи з питань України - Зеленський

Має бути спецпредставник Європи з питань України - Зеленський

Київ • УНН

 • 21589 перегляди

Президент України підтримав пропозицію про призначення спеціального представника Європи з питань України. Зеленський наголосив на важливості участі Європи у переговорах та необхідності врахування інтересів не лише ЄС, а й Великої Британії.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що необхідно представити спеціального посланника щодо питань України по аналогії спецпредставника президента США з питань рф та України Кітом Келлогом.

Про це Зеленський заявив під час відеоконференції під час офіційного візиту до ОАЕ, передає УНН.

Деталі

По-перше, Європа повинна бути за столом перемовин і це для нас дуже важливо. Я не знаю в якому форматі, але Європа точно буде звучати за столом перемовин, тобто складно мати одну людину за столом, яка представить всю Європу, але треба пройти ці складнощі. Бажано когось мати. Що стосується представника, то про це треба говорити, хто це може бути, тому що в нас тут Європа, в нас не тільки ЄС. Для нас важливо не втратити Велику Британію, вона повністю на нашому боці, але це не ЄС. Повинен бути представник Європи і я вважаю, що це правильно

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що Європа точно буде почута.

Формат того, що пропонує Європа, або як вона підтримує Україну, в якому форматі, і які гарантії безпеки готова дати Європа, все це точно буде на столі, обов'язково. А хто це буде, поки що не знаю

- додав президент. 

Контекст

Вчора, 16 лютого, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Європі необхідно представити спеціального посланника щодо питань України, аби забезпечити їй значну роль у будь-якому мирному процесі.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що припинення відносин між США та Європою є небезпечним, адже росія зможе цим скористатися. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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