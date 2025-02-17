Має бути спецпредставник Європи з питань України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що необхідно представити спеціального посланника щодо питань України по аналогії спецпредставника президента США з питань рф та України Кітом Келлогом.

Про це Зеленський заявив під час відеоконференції під час офіційного візиту до ОАЕ, передає УНН.

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По-перше, Європа повинна бути за столом перемовин і це для нас дуже важливо. Я не знаю в якому форматі, але Європа точно буде звучати за столом перемовин, тобто складно мати одну людину за столом, яка представить всю Європу, але треба пройти ці складнощі. Бажано когось мати. Що стосується представника, то про це треба говорити, хто це може бути, тому що в нас тут Європа, в нас не тільки ЄС. Для нас важливо не втратити Велику Британію, вона повністю на нашому боці, але це не ЄС. Повинен бути представник Європи і я вважаю, що це правильно