Має бути спецпредставник Європи з питань України - Зеленський
Київ • УНН
Президент України підтримав пропозицію про призначення спеціального представника Європи з питань України. Зеленський наголосив на важливості участі Європи у переговорах та необхідності врахування інтересів не лише ЄС, а й Великої Британії.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що необхідно представити спеціального посланника щодо питань України по аналогії спецпредставника президента США з питань рф та України Кітом Келлогом.
Про це Зеленський заявив під час відеоконференції під час офіційного візиту до ОАЕ, передає УНН.
Деталі
По-перше, Європа повинна бути за столом перемовин і це для нас дуже важливо. Я не знаю в якому форматі, але Європа точно буде звучати за столом перемовин, тобто складно мати одну людину за столом, яка представить всю Європу, але треба пройти ці складнощі. Бажано когось мати. Що стосується представника, то про це треба говорити, хто це може бути, тому що в нас тут Європа, в нас не тільки ЄС. Для нас важливо не втратити Велику Британію, вона повністю на нашому боці, але це не ЄС. Повинен бути представник Європи і я вважаю, що це правильно
Він наголосив, що Європа точно буде почута.
Формат того, що пропонує Європа, або як вона підтримує Україну, в якому форматі, і які гарантії безпеки готова дати Європа, все це точно буде на столі, обов'язково. А хто це буде, поки що не знаю
Контекст
Вчора, 16 лютого, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Європі необхідно представити спеціального посланника щодо питань України, аби забезпечити їй значну роль у будь-якому мирному процесі.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вважає, що припинення відносин між США та Європою є небезпечним, адже росія зможе цим скористатися.