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Должен быть спецпредставитель Европы по вопросам Украины - Зеленский

Должен быть спецпредставитель Европы по вопросам Украины - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 6810 просмотра

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Президент Украины поддержал предложение о назначении специального представителя Европы по вопросам Украины. Зеленский подчеркнул важность участия Европы в переговорах и необходимости учета интересов не только ЕС, но и Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо представить специального посланника по вопросам Украины по аналогии спецпредставителя президента США по вопросам рф и Украины Китом Келлогом.

Об этом Зеленский заявил во время видеоконференции во время официального визита в ОАЭ, передает УНН.

Детали

Во-первых, Европа должна быть за столом переговоров и это для нас очень важно. Я не знаю в каком формате, но Европа точно будет звучать за столом переговоров, то есть сложно иметь одного человека за столом, который представит всю Европу, но надо пройти эти сложности. Желательно кого-то иметь. Что касается представителя, то об этом надо говорить, кто это может быть, потому что у нас здесь Европа, у нас не только ЕС. Для нас важно не потерять Великобританию, она полностью на нашей стороне, но это не ЕС. Должен быть представитель Европы и я считаю, что это правильно

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Европа точно будет услышана.

Формат того, что предлагает Европа, или как она поддерживает Украину, в каком формате, и какие гарантии безопасности готова дать Европа, все это точно будет на столе, обязательно. А кто это будет, пока не знаю

- добавил президент. 

Контекст

Вчера, 16 февраля, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе необходимо представить специального посланника по вопросам Украины, чтобы обеспечить ей значительную роль в любом мирном процессе.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что прекращение отношений между США и Европой опасно, ведь россия сможет этим воспользоваться. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
aleksandr-stabbАлександр Стабб
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
finlyandiyaФинляндия
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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