Должен быть спецпредставитель Европы по вопросам Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо представить специального посланника по вопросам Украины по аналогии спецпредставителя президента США по вопросам рф и Украины Китом Келлогом.

Об этом Зеленский заявил во время видеоконференции во время официального визита в ОАЭ, передает УНН.

Детали

Во-первых, Европа должна быть за столом переговоров и это для нас очень важно. Я не знаю в каком формате, но Европа точно будет звучать за столом переговоров, то есть сложно иметь одного человека за столом, который представит всю Европу, но надо пройти эти сложности. Желательно кого-то иметь. Что касается представителя, то об этом надо говорить, кто это может быть, потому что у нас здесь Европа, у нас не только ЕС. Для нас важно не потерять Великобританию, она полностью на нашей стороне, но это не ЕС. Должен быть представитель Европы и я считаю, что это правильно