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Вважаю, це небезпечно: Зеленський про припинення відносин між США та Європою

Київ • УНН

 • 20187 перегляди

Президент України заявив, що відхід США від тісного союзу з Європою може бути використаний росією. Європі потрібно ставати сильнішою у питаннях безпеки, озброєння та енергетики.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що припинення відносин між США та Європою є небезпечним, адже росія зможе цим скористатися. Про це Глава держави заявив журналістам під час офіційного візиту до ОАЕ, передає УНН.

Європі треба бути сильнішою, тому що сьогоднішня політика США, і це їх вибір, і вони мають на це право, вони більш розраховують на своє внутрішнє питання. Саме сьогодні для них Америка №1. Можна зрозуміти, вони самодостатня країна. Я вважаю, що небезпечно для всіх, якщо Америка буде виходити від такого близького союзу, який сьогодні є з Європою. Якщо вони будуть відходити, а це і зброя, і економіка, і енергетика, то це буде небезпечно. росія зможе цим скористатися, і буде користатися, якщо не зброєю, то економічною зброєю, енергетичною 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що припинення відносин США із Європою є не дуже добре, але це вибір Америки.

У будь-якому випадку те, що Європа вже знає, що вона повинна стати сильнішою. Їй потрібно змінюватися, їй потрібно зростати в захисті, зброї, ШІ, безпеки харчової продукції, а також енергетиці і давати можливість розвивати всі види енергетики 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки звернулися до європейських лідерів з проханням подати пропозиції щодо миротворців та гарантій безпеки для України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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