Вважаю, це небезпечно: Зеленський про припинення відносин між США та Європою

Президент України Володимир Зеленський вважає, що припинення відносин між США та Європою є небезпечним, адже росія зможе цим скористатися. Про це Глава держави заявив журналістам під час офіційного візиту до ОАЕ, передає УНН.

Європі треба бути сильнішою, тому що сьогоднішня політика США, і це їх вибір, і вони мають на це право, вони більш розраховують на своє внутрішнє питання. Саме сьогодні для них Америка №1. Можна зрозуміти, вони самодостатня країна. Я вважаю, що небезпечно для всіх, якщо Америка буде виходити від такого близького союзу, який сьогодні є з Європою. Якщо вони будуть відходити, а це і зброя, і економіка, і енергетика, то це буде небезпечно. росія зможе цим скористатися, і буде користатися, якщо не зброєю, то економічною зброєю, енергетичною