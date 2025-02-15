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США очікують від ЄС пропозицій щодо гарантій безпеки для України

США очікують від ЄС пропозицій щодо гарантій безпеки для України

Київ • УНН

 • 27436 перегляди

США надіслали європейським лідерам анкету щодо конкретних пропозицій з гарантій безпеки для України. Держдепартамент також очікує інформацію про можливу кількість миротворців від кожної країни.

Сполучені Штати Америки звернулися до європейських лідерів з проханням подати пропозиції щодо миротворців та гарантій безпеки для України. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією співрозмовників видання, запит було направлено цього тижня. Це сталося після того, як європейські лідери почали обговорювати важливість участі їхніх країн у мирному вирішенні конфлікту в Україні.

За даними, отриманими виданням, дипломатичні відомства Європи отримали від Держдепартаменту США анкету, в якій вони мають вказати конкретні пропозиції щодо гарантій безпеки для Києва.

Також очікується інформація про кількість миротворців, які кожна країна готова виділити для захисту кордонів України. Видання додає, що ця заява зроблена напередодні поїздки спеціального представника президента США росією та Україною Кіта Келлога європейськими країнами.

дея, очевидно, полягає в тому, щоб побачити, як європейські союзники бачать можливі рамки для переговорів, щоб покласти край конфлікту, і можливе залучення Європи та Сполучених Штатів,

- сказав європейський дипломат, обізнаний з документом.

Нагадаємо

Міністри закордонних справ України та семи європейських країн заявили про готовність посилити підтримку України. Європа наполягає на своїй участі в майбутніх мирних переговорах та наданні Україні сильних гарантій безпеки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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