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Європа вимагає участі в переговорах і готова зміцнювати підтримку України

Європа вимагає участі в переговорах і готова зміцнювати підтримку України

Київ • УНН

 • 83519 перегляди

Міністри закордонних справ України та семи європейських країн заявили про готовність посилити підтримку України. Європа наполягає на своїй участі в майбутніх мирних переговорах та наданні Україні сильних гарантій безпеки.

Міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та ЄС зробили заяву про готовність зміцнювати допомогу Україні. Та вимагають участі Європи в майбутніх переговорах щодо припинення війни рф проти України. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Зазначається, що глава МЗС України Андрій Сибіга заручився підтримкою європейських союзників на безпекових переговорах в Парижі.

У спільній заяві голів МЗС країн Європи йдеться про те, що вони віддані незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України "перед лицем загарбницької війни росії".

Ми поділяємо мету подальшої підтримки України допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир. Мир, який гарантує інтереси України та її європейських союзників,

- йдеться в публікації.

Також глави країни МЗС очікують на обговорення подальшого шляху "разом з американськими союзниками".

Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах,

- вказується у заяві.

Європейські міністри наголошують, що Україні мають бути надані "сильні" гарантії безпеки.

Справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки. Нагадуємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю. Тому ми спільно працюємо задля посилення наших колективних оборонних спроможностей,

- додається у заяві.

Готовність до переговорів з убивцею путіним є достатнім компромісом - Зеленський12.02.25, 17:25 • 36594 перегляди

Україна та Європа обговорили взаємодію з адміністрацією Трампа

У МЗС України розповіли, що під час безпекових переговорів у Парижі Сибіга з колегами обмінялися думками щодо взаємодії європейських союзників із новою адміністрацією США та посилення євроатлантичної безпеки.

Сибіга наголосив на необхідності дотримання принципів "нічого про Україну без України" та "нічого про Європу без Європи".

Глава МЗС України підкреслив, що Київ готовий відігравати важливу роль у зміцнені євроатлантичної безпеки "завдяки своїй сильній армії, технологіям, оборонній промисловості та унікальному досвіду".

Україна мала занадто багато поганих угод у минулому. Будапешт в 1994 році. Бухарест у 2008. Мінськ у 2015. Висновок простий: жодні безпекові домовленості за рахунок України чи її безпеки не принесуть надійної безпеки євроатлантичній спільноті. Маючи цей негативний досвід за плечима, ми прагнемо натомість гарної угоди, яка принесе стійку безпеку та дійсно справедливий мир. Такого результату можна досягнути лише з позиції сили,

- резюмував Сибіга.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що контакти між США та рф не викликають занепокоєння, оскільки США є ключовою частиною Альянсу. За його словами, НАТО на 50% складається з США з точки зору економічної сили.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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