Европа требует участия в переговорах и готова укреплять поддержку Украины

ukenru
"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
20:53 • 34587 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
19:01 • 63113 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
17:49 • 88165 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
12 февраля, 17:08 • 100310 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

Эксклюзив
Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
12 февраля, 16:25 • 94478 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

Эксклюзив
Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
12 февраля, 14:37 • 101992 просмотра

Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
12 февраля, 14:23 • 102071 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Эксклюзив
Как написать идеальное резюме: советы от HR
12 февраля, 13:50 • 115968 просмотра

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
12 февраля, 12:22 • 103922 просмотра

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя
12 февраля, 10:46 • 114407 просмотра

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

12 февраля, 15:02 • 92838 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 104425 просмотра
Немецкий суд разрешил экстрадицию украинца, отказавшегося от военной службы

Немецкий суд разрешил экстрадицию украинца, отказавшегося от военной службы

12 февраля, 16:36 • 37246 просмотра
В прошлом году Украина мобилизовала по 30 тыс. человек ежемесячно - Зеленский

В прошлом году Украина мобилизовала по 30 тыс. человек ежемесячно - Зеленский

12 февраля, 16:43 • 34880 просмотра
Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

12 февраля, 17:03 • 78935 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 104425 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 115966 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 160616 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 160200 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 170331 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

12 февраля, 17:03 • 78935 просмотра
Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

12 февраля, 15:02 • 92838 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

12 февраля, 09:34 • 138766 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

12 февраля, 08:46 • 140132 просмотра
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

11 февраля, 15:01 • 124806 просмотра
Актуальное
Европа требует участия в переговорах и готова укреплять поддержку Украины

Европа требует участия в переговорах и готова укреплять поддержку Украины

Киев  •  УНН

 • 2924 просмотра

Read in English

Министры иностранных дел Украины и семи европейских стран заявили о готовности усилить поддержку Украины. Европа настаивает на своем участии в будущих мирных переговорах и предоставлении Украине сильных гарантий безопасности.

Министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и ЕС сделали заявление о готовности укреплять помощь Украине. И требуют участия Европы в будущих переговорах о прекращении войны рф против Украины. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Отмечается, что глава МИД Украины Андрей Сибига заручился поддержкой европейских союзников на переговорах по безопасности в Париже.

В совместном заявлении глав МИД стран Европы говорится о том, что они преданы независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины «перед лицом захватнической войны России».

Мы разделяем цель дальнейшей поддержки Украины пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир. Мир, который гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников,

- говорится в публикации.

Также главы страны МИД ожидают обсуждения дальнейшего пути «вместе с американскими союзниками».

Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах,

- указывается в заявлении.

Европейские министры отмечают, что Украине должны быть предоставлены «сильные» гарантии безопасности.

Справедливый и устойчивый мир в Украине является необходимым условием сильной евроатлантической безопасности. Напоминаем, что безопасность европейского континента является нашей общей ответственностью. Поэтому мы совместно работаем для усиления наших коллективных оборонных возможностей,

- прилагается в заявлении.

Готовность к переговорам с убийцей путиным является достаточным компромиссом - Зеленский12.02.25, 17:25 • 28066 просмотров

Украина и Европа обсудили взаимодействие с администрацией Трампа

В МИД Украины рассказали, что во время переговоров по безопасности в Париже Сибига с коллегами обменялись мнениями о взаимодействии европейских союзников с новой администрацией США и усилении евроатлантической безопасности.

Сибига отметил необходимость соблюдения принципов «ничего об Украине без Украины» и «ничего о Европе без Европы».

Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев готов играть важную роль в укреплении евроатлантической безопасности «благодаря своей сильной армии, технологиям, оборонной промышленности и уникальному опыту».

Украина имела слишком много плохих соглашений в прошлом. Будапешт в 1994 году. Бухарест в 2008. Минск в 2015 году. Вывод прост: никакие договоренности по безопасности за счет Украины или ее безопасности не принесут надежной безопасности евроатлантическому сообществу. Имея этот негативный опыт за плечами, мы хотим взамен хорошего соглашения, которое принесет устойчивую безопасность и действительно справедливый мир. Такого результата можно достичь только с позиции силы,

- резюмировал Сибига.

Напомним,

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что контакты между США и РФ не вызывают беспокойства, поскольку США являются ключевой частью Альянса. По его словам, НАТО на 50% состоит из США с точки зрения экономической силы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
parizhПариж
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
ispaniyaИспания
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы