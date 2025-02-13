Европа требует участия в переговорах и готова укреплять поддержку Украины

Министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и ЕС сделали заявление о готовности укреплять помощь Украине. И требуют участия Европы в будущих переговорах о прекращении войны рф против Украины. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Отмечается, что глава МИД Украины Андрей Сибига заручился поддержкой европейских союзников на переговорах по безопасности в Париже.

В совместном заявлении глав МИД стран Европы говорится о том, что они преданы независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины «перед лицом захватнической войны России».

Мы разделяем цель дальнейшей поддержки Украины пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир. Мир, который гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников,

Также главы страны МИД ожидают обсуждения дальнейшего пути «вместе с американскими союзниками».

Европейские министры отмечают, что Украине должны быть предоставлены «сильные» гарантии безопасности.

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В МИД Украины рассказали, что во время переговоров по безопасности в Париже Сибига с коллегами обменялись мнениями о взаимодействии европейских союзников с новой администрацией США и усилении евроатлантической безопасности.

Сибига отметил необходимость соблюдения принципов «ничего об Украине без Украины» и «ничего о Европе без Европы».

Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев готов играть важную роль в укреплении евроатлантической безопасности «благодаря своей сильной армии, технологиям, оборонной промышленности и уникальному опыту».

Украина имела слишком много плохих соглашений в прошлом. Будапешт в 1994 году. Бухарест в 2008. Минск в 2015 году. Вывод прост: никакие договоренности по безопасности за счет Украины или ее безопасности не принесут надежной безопасности евроатлантическому сообществу. Имея этот негативный опыт за плечами, мы хотим взамен хорошего соглашения, которое принесет устойчивую безопасность и действительно справедливый мир. Такого результата можно достичь только с позиции силы,