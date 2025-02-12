Рютте прокоментував контакти між США та рф: що сказав Генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що контакти між Вашингтоном і москвою не викликають занепокоєння, оскільки США є ключовою частиною Альянсу. Про це він заявив під час пресконференції у середу, передає кореспондент УНН.

Щодо контактів між США і росії, то НАТО - це на 50% США, з точки зору його економічної сили. Я не занепокоєний тим, що є контакти між США і рф, тому що ми всі залучені в Альянс. Однак, я не збираюся міркувати про те, які переговори тривають, і хто що має робити - сказав Рютте.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте пригрозив кремлівському диктатору володимиру путіну нищівною реакцією на ймовірний напад рф на НАТО.