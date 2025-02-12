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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141646 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119151 перегляди

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Рютте прокоментував контакти між США та рф: що сказав Генсек НАТО

Рютте прокоментував контакти між США та рф: що сказав Генсек НАТО

Київ • УНН

 • 24713 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що контакти між США та рф не викликають занепокоєння, оскільки США є ключовою частиною Альянсу. За його словами, НАТО на 50% складається з США з точки зору економічної сили.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що контакти між Вашингтоном і москвою не викликають занепокоєння, оскільки США є ключовою частиною Альянсу. Про це він заявив під час пресконференції у середу, передає кореспондент УНН.

Щодо контактів між США і росії, то НАТО - це на 50% США, з точки зору його економічної сили. Я не занепокоєний тим, що є контакти між США і рф, тому що ми всі залучені в Альянс. Однак, я не збираюся міркувати про те, які переговори тривають, і хто що має робити

- сказав Рютте.

Нагадаємо 

Генсек НАТО Марк Рютте пригрозив кремлівському диктатору володимиру путіну нищівною реакцією на ймовірний напад рф на НАТО. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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