Рютте прокомментировал контакты между США и рф: что сказал Генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что контакты между Вашингтоном и москвой не вызывают беспокойства, поскольку США являются ключевой частью Альянса. Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.

Относительно контактов между США и россии, то НАТО - это на 50% США, с точки зрения его экономической силы. Я не обеспокоен тем, что есть контакты между США и рф, потому что мы все вовлечены в Альянс. Однако, я не собираюсь рассуждать о том, какие переговоры продолжаются, и кто что должен делать