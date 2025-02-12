Рютте прокомментировал контакты между США и рф: что сказал Генсек НАТО
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что контакты между США и РФ не вызывают беспокойства, поскольку США являются ключевой частью Альянса. По его словам, НАТО на 50% состоит из США с точки зрения экономической силы.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что контакты между Вашингтоном и москвой не вызывают беспокойства, поскольку США являются ключевой частью Альянса. Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.
Относительно контактов между США и россии, то НАТО - это на 50% США, с точки зрения его экономической силы. Я не обеспокоен тем, что есть контакты между США и рф, потому что мы все вовлечены в Альянс. Однако, я не собираюсь рассуждать о том, какие переговоры продолжаются, и кто что должен делать
Напомним
Генсек НАТО Марк Рютте пригрозил кремлевскому диктатору владимиру путину сокрушительной реакцией на вероятное нападение рф на НАТО.