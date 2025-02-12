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Рютте прокомментировал контакты между США и рф: что сказал Генсек НАТО

Рютте прокомментировал контакты между США и рф: что сказал Генсек НАТО

Киев  •  УНН

 • 4494 просмотра

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Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что контакты между США и РФ не вызывают беспокойства, поскольку США являются ключевой частью Альянса. По его словам, НАТО на 50% состоит из США с точки зрения экономической силы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что контакты между Вашингтоном и москвой не вызывают беспокойства, поскольку США являются ключевой частью Альянса. Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.

Относительно контактов между США и россии, то НАТО - это на 50% США, с точки зрения его экономической силы. Я не обеспокоен тем, что есть контакты между США и рф, потому что мы все вовлечены в Альянс. Однако, я не собираюсь рассуждать о том, какие переговоры продолжаются, и кто что должен делать

- сказал Рютте.

Напомним 

Генсек НАТО Марк Рютте пригрозил кремлевскому диктатору владимиру путину сокрушительной реакцией на вероятное нападение рф на НАТО. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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