"Реакція буде просто нищівною": Рютте застеріг путіна від нападу на НАТО
Київ • УНН
Марк Рютте заявив про нищівну реакцію НАТО у разі нападу Росії на країни Альянсу. Генсек наголосив на важливості допомоги Україні та зміцненні власної обороноздатності.
Генсек НАТО Марк Рютте пригрозив кремлівському диктатору володимиру путіну нищівною реакцією на ймовірний напад рф на НАТО. Про це він заявив під час пресконференції у середу, передає кореспондент УНН.
На цей момент, якщо путін збереться атакувати НАТО, то тоді реакція буде просто нищівною. Нехай він навіть не намагається це зробити. В нас дуже потужна сила стримування
За його словами, відповідь на напад має бути гідна.
"Щоб цього не сталося, треба робити дві речі: допомогти Україні, зробити так, щоб нам було чим себе боронити", - додав він.
Нагадаємо
Голова зовнішньої політики ЄС Кайя Каллас попередила про можливий напад росії на країни Європейського Союзу у 2028 році. За її словами, розвідувальні служби прогнозують, що кремль може перевірити обороноздатність Європи через 3-5 років.