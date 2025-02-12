"Реакція буде просто нищівною": Рютте застеріг путіна від нападу на НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте пригрозив кремлівському диктатору володимиру путіну нищівною реакцією на ймовірний напад рф на НАТО. Про це він заявив під час пресконференції у середу, передає кореспондент УНН.

На цей момент, якщо путін збереться атакувати НАТО, то тоді реакція буде просто нищівною. Нехай він навіть не намагається це зробити. В нас дуже потужна сила стримування