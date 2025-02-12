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«Реакция будет просто сокрушительной": Рютте предостерег Путина от нападения на НАТО

«Реакция будет просто сокрушительной": Рютте предостерег Путина от нападения на НАТО

Киев  •  УНН

 • 1011 просмотра

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Марк Рютте заявил о сокрушительной реакции НАТО в случае нападения России на страны Альянса. Генсек подчеркнул важность помощи Украине и укреплении собственной обороноспособности.

Генсек НАТО Марк Рютте пригрозил кремлевскому диктатору Владимиру Путину сокрушительной реакцией на вероятное нападение рф на НАТО. Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.

На данный момент, если путин соберется атаковать НАТО, то тогда реакция будет просто сокрушительной. Пусть он даже не пытается это сделать. У нас очень мощная сила сдерживания

- сказал Рютте.

По его словам, ответ на нападение должен быть достойным.

«Чтобы этого не произошло, надо делать две вещи: помочь Украине, сделать так, чтобы нам было чем себя защищать», - добавил он.

Напомним 

Глава внешней политики ЕС Кайя Каллас предупредила о возможном нападении России на страны Европейского Союза в 2028 году. По ее словам, разведывательные службы прогнозируют, что кремль может проверить обороноспособность Европы через 3-5 лет.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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