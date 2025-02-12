«Реакция будет просто сокрушительной": Рютте предостерег Путина от нападения на НАТО
Киев • УНН
Марк Рютте заявил о сокрушительной реакции НАТО в случае нападения России на страны Альянса. Генсек подчеркнул важность помощи Украине и укреплении собственной обороноспособности.
Генсек НАТО Марк Рютте пригрозил кремлевскому диктатору Владимиру Путину сокрушительной реакцией на вероятное нападение рф на НАТО. Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.
На данный момент, если путин соберется атаковать НАТО, то тогда реакция будет просто сокрушительной. Пусть он даже не пытается это сделать. У нас очень мощная сила сдерживания
По его словам, ответ на нападение должен быть достойным.
«Чтобы этого не произошло, надо делать две вещи: помочь Украине, сделать так, чтобы нам было чем себя защищать», - добавил он.
Напомним
Глава внешней политики ЕС Кайя Каллас предупредила о возможном нападении России на страны Европейского Союза в 2028 году. По ее словам, разведывательные службы прогнозируют, что кремль может проверить обороноспособность Европы через 3-5 лет.