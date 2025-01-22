Кайя Каллас: рф може напасти на ЄС у 2028 році

Голова зовнішньої політики ЄС Кайя Каллас попередила про можливий напад росії на країни Європейського Союзу у 2028 році. За її словами, розвідувальні служби прогнозують, що кремль може перевірити обороноздатність Європи через 3-5 років.

Пише УНН з посиланням на Rheinische Post.

Багато наших національних розвідувальних служб надають нам інформацію про те, що росія може перевірити обороноздатність ЄС через три-п'ять років - сказала голова зовнішньої політики ЄС на заході Європейського оборонного агентства в Брюсселі.

За її словами, ЄС повинен не лише витрачати гроші на запобігання війні, але й готуватися до неї.

Нездатність Європи інвестувати у військовий потенціал також посилає небезпечний сигнал агресору. Слабкість запрошує його - наголошує вона.

Каллас не розкрила деталей щодо можливих планів росії, але зазначила, що Україна своєю оборонною війною проти росії нині виграє час для Європейського Союзу.

Каллас повідомила, що ЄС працює над 16-м пакетом санкцій проти росії та розглядає можливості ефективнішого використання заморожених російських активів для підтримки України.

Вона зазначила, що країни ЄС вже надали військову допомогу на суму майже 50 мільярдів євро.

Крім того, до кінця наступного місяця планується завершити підготовку 75 000 українських військових.

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