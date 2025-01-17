Це наш важіль: Каллас заявила, що причин скасовувати санкції проти росії немає

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила в п'ятницю, що немає причин скасовувати санкції проти росії, передає УНН з посиланням на Barrons.

"Нам безумовно потрібні санкції. Це наш важіль, і було б дуже дивно від нього відмовитися", - заявила Каллас журналістам.

"Нічого не змінилося. (президент росії володимир) путін не змінив своїх цілей, і на місцях нічого не змінилося. Тому немає підстав для скасування санкцій".

Додамо

ЄС запровадив 15 раундів безпрецедентних санкцій проти москви з моменту вторгнення кремля на Україну в лютому 2022 року.

Наступне рішення про продовження санкцій має бути ухвалене одноголосно 27 державами-членами ЄС до 31 січня.

Але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - один із найближчих союзників Трампа в ЄС і найдружніший до росії лідер - відмовився погодитися на продовження до переговорів із командою Трампа після того, як він прийде до влади.

Орбан хоче "викинути" санкції проти рф "у вікно" на тлі приходу Трампа

Орбан заявив у п'ятницю, що Брюссель має адаптуватися до ситуації, що змінилася, оскільки "починається нова ера".

"Настав час викинути санкції у вікно і встановити систему відносин з росією без санкцій. Це ще далеко, але ми повинні над цим працювати", - сказав він державному радіо у своєму регулярному інтерв'ю.

"Зараз сигнали з Брюсселя не обнадіюють", - додав він.

Трамп, який вступить на посаду в понеділок, пообіцяв укласти угоду, щоб швидко покласти край війні в Україні, що викликало побоювання, що він може змусити Київ піти на болючі поступки москві.

Кандидат Трампа у міністри фінансів не виключив нові жорсткі санкції проти рф

"Якими б не були переговори, ми опинимося в набагато слабшій позиції", якщо санкції буде знято передчасно, сказав Каллас.

"Я також не думаю, що в інтересах Сполучених Штатів зараз відмовлятися від санкцій".

Що ще потрібно знати

Європейські дипломати занепокоєні затримкою з боку Угорщини, оскільки час відраховує до закінчення терміну дії санкцій наприкінці місяця.

Якщо заходи не будуть виконані, це може дозволити москві захопити понад 200 мільярдів євро (205 мільярдів доларів) заморожених активів центральних банків у Європі.

Тим часом москва не продемонструвала жодних ознак послаблення свого жорстокого натиску на захоплення території на сході України, внаслідок якого було зруйновано низку міст і сіл.