Это наш рычаг: Каллас заявила, что причин отменять санкции против россии нет

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила в пятницу, что нет причин отменять санкции против россии, передает УНН со ссылкой на Barrons.

"Нам определенно нужны санкции. Это наш рычаг, и было бы очень странно от него отказаться", — заявила Каллас журналистам.

"Ничего не изменилось. (президент россии владимир) путин не изменил своих целей, и на местах ничего не изменилось. Поэтому нет оснований для отмены санкций".

Добавим

ЕС ввел 15 раундов беспрецедентных санкций против москвы с момента вторжения кремля на Украину в феврале 2022 года.

Следующее решение о продлении санкций должно быть принято единогласно 27 государствами-членами ЕС до 31 января.

Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - один из ближайших союзников Трампа в ЕС и самый дружественный россии лидер - отказался согласиться на продление до переговоров с командой Трампа после того, как он придет к власти.

Орбан хочет "выбросить" санкции против рф "в окно" на фоне прихода Трампа

Орбан заявил в пятницу, что Брюссель должен адаптироваться к изменившейся ситуации, поскольку "начинается новая эра".

"Пришло время выбросить санкции в окно и установить систему отношений с россией без санкций. Это еще далеко, но мы должны над этим работать", — сказал он государственному радио в своем регулярном интервью.

"Сейчас сигналы из Брюсселя не обнадеживают", — добавил он.

Трамп, который вступит в должность в понедельник, пообещал заключить сделку, чтобы быстро положить конец войне на Украине, что вызвало опасения, что он может заставить Киев пойти на болезненные уступки москве.

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"Какими бы ни были переговоры, мы окажемся в гораздо более слабой позиции", если санкции будут сняты преждевременно, сказал Каллас.

"Я также не думаю, что в интересах Соединенных Штатов сейчас отказываться от санкций".

Что еще нужно знать

Европейские дипломаты обеспокоены задержкой со стороны Венгрии, поскольку время отсчитывает до истечения срока действия санкций в конце месяца.

Если меры не будут выполнены, это может позволить москве захватить более 200 миллиардов евро (205 миллиардов долларов) замороженных активов центральных банков в Европе.

Между тем, москва не продемонстрировала никаких признаков ослабления своего жестокого натиска на захват территории на востоке Украины, в результате которого были разрушены ряд городов и деревень.