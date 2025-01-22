Кайя Каллас: рф может напасть на ЕС в 2028 году

Глава внешней политики ЕС Кайя Каллас предупредила о возможном нападении России на страны Европейского Союза в 2028 году. По ее словам, разведывательные службы прогнозируют, что кремль может проверить обороноспособность Европы через 3-5 лет.

Пишет УНН со ссылкой на Rheinische Post.

Многие наши национальные разведывательные службы предоставляют нам информацию о том, что россия может проверить обороноспособность ЕС через три-пять лет - сказала глава внешней политики ЕС на мероприятии Европейского оборонного агентства в Брюсселе.

По ее словам, ЕС должен не только тратить деньги на предотвращение войны, но и готовиться к ней.

Неспособность Европы инвестировать в военный потенциал также посылает опасный сигнал агрессору. Слабость приглашает его - подчеркивает она.

Каллас не раскрыла деталей относительно возможных планов России, но отметила, что Украина своей оборонительной войной против России сейчас выигрывает время для Европейского Союза.

Каллас сообщила, что ЕС работает над 16-м пакетом санкций против России и рассматривает возможности более эффективного использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Она отметила, что страны ЕС уже оказали военную помощь на сумму почти 50 миллиардов евро.

Кроме того, до конца следующего месяца планируется завершить подготовку 75 000 украинских военных.

Напомним,

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила в пятницу, что нет причин отменять санкции против россии