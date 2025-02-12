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Готовность к переговорам с убийцей путиным является достаточным компромиссом - Зеленский

Готовность к переговорам с убийцей путиным является достаточным компромиссом - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 5542 просмотра

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Президент Украины заявил, что сам факт переговоров с путиным является большим компромиссом со стороны Украины, США и Европы. Для справедливого мира нужны гарантии безопасности и ответственность ha за преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сам факт переговоров с путиным уже является большим компромиссом со стороны Украины, США и Европы. Так Зеленский ответил на вопрос о возможных уступках для завершения войны в интервью The Economist, передает УНН.

Сам факт того, что мы садимся за стол переговоров с убийцей, с путиным и его режимом - я считаю, что Украина, и не только Украина, но и Америка и вся Европа, уже идут на огромный компромисс, соглашаясь на переговоры. Мы готовы к переговорам, и я говорил, что это большой компромисс. Но мы готовы к этому, потому что хотим мира. Но сегодня Америка не дает нам всех ресурсов, которые могла бы дать, чтобы мы вытеснили их с нашей территории. Америка этого не дает. Европа сегодня дает, что может, но этого недостаточно, чтобы уничтожить врага. Вот что происходит. И мы все вместе в такой парадигме 

- сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что для справедливого мира необходимы гарантии безопасности, ответственность российского руководства за преступления и достаточная военная поддержка.

Потому что должна быть справедливость, должно быть наказание, кто-то должен нести ответственность - Путин, его окружение - за все убийства. Но все говорят: "Давайте сядем и поговорим". Поговорим с этими людьми до всех приговоров, если они вообще люди. На мой взгляд, нет. Разве это не компромисс? Это компромисс 

- добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский заявлял, что готов к переговорам с путиным при условии, что США и Европа продолжат поддержку Украины и предоставят гарантии безопасности. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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