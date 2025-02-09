Зеленський назвав умови для перемовин з путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із путіним за умови, що США та Європа продовжать підтримку України та нададуть гарантії безпеки. Про це він сказав в інтервʼю ITV News, передає УНН.

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На питання журналістки чи зустрівся б він з путіним поговорити про мир, Зеленський відповів:

Якщо б у мене було б розуміння, що Америка та Європа нас не кинуть і вони будуть нас підтримувати та нададуть гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів, - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України застеріг, що замороження конфлікту дасть путіну можливість відновити агресію пізніше. Зеленський наголосив на важливості повного припинення війни без можливості її відновлення.

Також Президент України заявив про наявність усіх можливостей для завершення війни у 2025 році. Ключовими факторами є санкційний тиск на рф, безпекові гарантії та підтримка союзників.