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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский назвал условия для переговоров с путиным

Киев  •  УНН

 • 8639 просмотра

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Президент Украины готов к переговорам с путиным при определенном условии. Зеленский согласится на диалог, если США и Европа продолжат поддержку Украины и предоставят гарантии безопасности.

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с путиным при условии, что США и Европа продолжат поддержку Украины и предоставят гарантии безопасности. Об этом он сказал в интервью ITV News, передает УНН. 

Детали

На вопрос журналистки встретился бы он с Путиным поговорить о мире, Зеленский ответил: 

Если бы у меня было бы понимание, что Америка и Европа нас не бросят и они будут нас поддерживать и предоставят гарантии безопасности, то я был бы готов к любому формату переговоров,

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины предостерег, что замораживание конфликта даст путину возможность возобновить агрессию позже. Зеленский подчеркнул важность полного прекращения войны без возможности ее возобновления.

Также Президент Украины заявил о наличии всех возможностей для завершения войны в 2025 году. Ключевыми факторами являются санкционное давление на рф, гарантии безопасности и поддержка союзников.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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