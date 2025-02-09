Зеленский назвал условия для переговоров с путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с путиным при условии, что США и Европа продолжат поддержку Украины и предоставят гарантии безопасности. Об этом он сказал в интервью ITV News, передает УНН.

Детали

На вопрос журналистки встретился бы он с Путиным поговорить о мире, Зеленский ответил:

Если бы у меня было бы понимание, что Америка и Европа нас не бросят и они будут нас поддерживать и предоставят гарантии безопасности, то я был бы готов к любому формату переговоров,