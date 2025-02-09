Зеленский назвал условия для переговоров с путиным
Киев • УНН
Президент Украины готов к переговорам с путиным при определенном условии. Зеленский согласится на диалог, если США и Европа продолжат поддержку Украины и предоставят гарантии безопасности.
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с путиным при условии, что США и Европа продолжат поддержку Украины и предоставят гарантии безопасности. Об этом он сказал в интервью ITV News, передает УНН.
Детали
На вопрос журналистки встретился бы он с Путиным поговорить о мире, Зеленский ответил:
Если бы у меня было бы понимание, что Америка и Европа нас не бросят и они будут нас поддерживать и предоставят гарантии безопасности, то я был бы готов к любому формату переговоров,
Напомним
Президент Украины предостерег, что замораживание конфликта даст путину возможность возобновить агрессию позже. Зеленский подчеркнул важность полного прекращения войны без возможности ее возобновления.
Также Президент Украины заявил о наличии всех возможностей для завершения войны в 2025 году. Ключевыми факторами являются санкционное давление на рф, гарантии безопасности и поддержка союзников.