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Зеленський переконаний, що замороження конфлікту призведе до того, що путін знову повернеться з агресією проти України

Київ • УНН

 • 31319 перегляди

Президент України застеріг, що замороження конфлікту дасть путіну можливість відновити агресію пізніше. Зеленський наголосив на важливості повного припинення війни без можливості її відновлення.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що замороження війни лише дасть путіну можливість згодом відновити агресію проти України. Про це він розповів інтерв'ю для ITV News, передає УНН.

Заморожений конфлікт призведе до того, що путін повернеться знову зі своєю агресією. Хто тоді отримає премії? Хто тоді ввійде в історію як переможець? Та ніхто. І це буде абсолютна поразка для всіх. І для нас дуже важливо, і для Трампа: йому потрібно не просто закінчити війну. Йому потрібно зробити так, щоб у путіна не було шансів прийти знову з війною проти нас,

- сказав Зеленський.

За його словами, путін не хоче закінчення війни, а коли хтось не хоче закінчувати війну, то не можна з ним йти на "півкрок", бо він його використає, щоб знову повернутися.

Нагадаємо

Президент України заявив про наявність усіх можливостей для завершення війни у 2025 році. Ключовими факторами є санкційний тиск на рф, безпекові гарантії та підтримка союзників.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаПолітика

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