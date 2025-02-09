Зеленский убежден, что замораживание конфликта приведет к тому, что путин снова вернется с агрессией против Украины
Киев • УНН
Президент Украины предостерег, что замораживание конфликта даст путину возможность возобновить агрессию позже. Зеленский подчеркнул важность полного прекращения войны без возможности ее возобновления.
Президент Владимир Зеленский отметил, что замораживание войны только даст Путину возможность впоследствии возобновить агрессию против Украины. Об этом он рассказал интервью для ITV News, передает УНН.
Замороженный конфликт приведет к тому, что путин вернется снова со своей агрессией. Кто тогда получит премии? Кто тогда войдет в историю как победитель? Да никто. И это будет абсолютное поражение для всех. И для нас очень важно, и для Трампа: ему нужно не просто закончить войну. Ему нужно сделать так, чтобы у путина не было шансов прийти снова с войной против нас,
По его словам, путин не хочет окончания войны, а когда кто-то не хочет заканчивать войну, то нельзя с ним идти на "полшага", потому что он его использует, чтобы снова вернуться.
Напомним
Президент Украины заявил о наличии всех возможностей для завершения войны в 2025 году. Ключевыми факторами являются санкционное давление на рф, гарантии безопасности и поддержка союзников.