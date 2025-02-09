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Зеленський відповів чи бачить він кінець війни у 2025: "для цього є усі можливості"

Київ • УНН

 • 37137 перегляди

Президент України заявив про наявність усіх можливостей для завершення війни у 2025 році. Ключовими факторами є санкційний тиск на рф, безпекові гарантії та підтримка союзників.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі можливості для завершення війни у 2025 році існують, проте ключовими факторами залишаються санкційний тиск на росію, безпекові гарантії та підтримка України з боку союзників. Про це він заявив в інтервʼю ITV NEWS, передає УНН. 

Деталі

На питання журналістки чи бачить він кінець війни у 2025 році Зеленський відповів:

Я вважаю, що сьогодні для цього є усі можливості. На мій погляд, Трамп хоче швидкого закінчення війни. Швидко чи не швидко — ми не знаємо, як вийде. Потрібно з союзі з європейцями діяти рішуче,

-заявив Зеленський.

Президент наголосив про важливість накладення санкцій на росію, адже через їхній обхід вона досі продовжує війну. 

Нам потрібні санкції, гарантії безпеки, щоб українці трішки заспокоїлись, бо нам важко. росія — велика за територією держава і нам потрібна підтримка. Потрібна такі гарантії, що 8 млн українців повернулись додому. Потрібна підтримка нашої армії та економіки в Україні. Ми не говоримо зараз справедливість для нас, ми говоримо про закінчення гарячої стадії війни. Сталий і справедливий мир для нас важливий, але давайте ми зробимо якісь кроки до гарантій безпеки.Нам дуже потрібно розуміти, чим закінчиться ця війна. Потрібно розуміти, щоб ми були на одному боці з Америкою, з Європою. Не можна втрачати Європу. Це путін, і це ризик для всієї Європи. Я думаю, навколо цього ризику для свого населення, своїх держав треба об'єднуватись,

- сказав Зеленський.

Нагадаємо 

Президент України вважає критично важливим зустрітися з Трампом до його можливих переговорів з путіним. Зеленський наголошує, що діалог про Україну без України буде неефективним.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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