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Зеленский ответил видит ли он конец войны в 2025: "для этого есть все возможности"

Киев  •  УНН

 • 5546 просмотра

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Президент Украины заявил о наличии всех возможностей для завершения войны в 2025 году. Ключевыми факторами являются санкционное давление на рф, гарантии безопасности и поддержка союзников.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все возможности для завершения войны в 2025 году существуют, однако ключевыми факторами остаются санкционное давление на россию, гарантии безопасности и поддержка Украины со стороны союзников. Об этом он заявил в интервью ITV NEWS, передает УНН. 

Детали

На вопрос журналистки видит ли он конец войны в 2025 году Зеленский ответил:

Я считаю, что сегодня для этого есть все возможности. На мой взгляд, Трамп хочет быстрого окончания войны. Быстро или не быстро - мы не знаем, как получится. Нужно с союзе с европейцами действовать решительно,

-заявил Зеленский.

Президент подчеркнул важность наложения санкций на Россию, ведь из-за их обхода она до сих пор продолжает войну. 

Нам нужны санкции, гарантии безопасности, чтобы украинцы немного успокоились, потому что нам трудно. россия - большое по территории государство и нам нужна поддержка. Нужны такие гарантии, что 8 млн украинцев вернулись домой. Нужна поддержка нашей армии и экономики в Украине. Мы не говорим сейчас справедливость для нас, мы говорим об окончании горячей стадии войны. Устойчивый и справедливый мир для нас важен, но давайте мы сделаем какие-то шаги к гарантиям безопасности.Нам очень нужно понимать, чем закончится эта война. Нужно понимать, чтобы мы были на одной стороне с Америкой, с Европой. Нельзя терять Европу. Это путин, и это риск для всей Европы. Я думаю, вокруг этого риска для своего населения, своих государств надо объединяться,

- сказал Зеленский.

Напомним 

Президент Украины считает критически важным встретиться с Трампом до его возможных переговоров с путиным. Зеленский отмечает, что диалог об Украине без Украины будет неэффективным.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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