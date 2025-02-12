Готовність до переговорів з убивцею путіним є достатнім компромісом - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що сам факт переговорів з путіним є великим компромісом з боку України, США та Європи. Для справедливого миру потрібні гарантії безпеки та відповідальність ha за злочини.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сам факт переговорів із путіним уже є великим компромісом з боку України, США та Європи. Так Зеленський відповів на питання про можливі поступки для завершення війни в інтерв'ю The Economist, передає УНН.
Сам факт того, що ми сідаємо за стіл переговорів із убивцею, з путіним і його режимом - я вважаю, що Україна, і не тільки Україна, а й Америка та вся Європа, вже йдуть на величезний компроміс, погоджуючись на переговори. Ми готові до переговорів, і я казав, що це великий компроміс. Але ми готові до цього, тому що хочемо миру. Але сьогодні Америка не дає нам усіх ресурсів, які могла б дати, щоб ми витіснили їх із нашої території. Америка цього не дає. Європа сьогодні дає, що може, але цього недостатньо, щоб знищити ворога. Ось що відбувається. І ми всі разом у такій парадигмі
Президент України наголосив, що для справедливого миру необхідні гарантії безпеки, відповідальність російського керівництва за злочини та достатня військова підтримка.
Бо має бути справедливість, має бути покарання, хтось має нести відповідальність - путін, його оточення - за всі вбивства. Але всі кажуть: "Давайте сядемо й поговоримо". Поговоримо з цими людьми до всіх вироків, якщо вони взагалі люди. На мою думку, ні. Хіба це не компроміс? Це компроміс
Нагадаємо
Зеленський заявляв, що готовий до переговорів із путіним за умови, що США та Європа продовжать підтримку України та нададуть гарантії безпеки.