Готовність до переговорів з убивцею путіним є достатнім компромісом - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сам факт переговорів із путіним уже є великим компромісом з боку України, США та Європи. Так Зеленський відповів на питання про можливі поступки для завершення війни в інтерв'ю The Economist, передає УНН.

Сам факт того, що ми сідаємо за стіл переговорів із убивцею, з путіним і його режимом - я вважаю, що Україна, і не тільки Україна, а й Америка та вся Європа, вже йдуть на величезний компроміс, погоджуючись на переговори. Ми готові до переговорів, і я казав, що це великий компроміс. Але ми готові до цього, тому що хочемо миру. Але сьогодні Америка не дає нам усіх ресурсів, які могла б дати, щоб ми витіснили їх із нашої території. Америка цього не дає. Європа сьогодні дає, що може, але цього недостатньо, щоб знищити ворога. Ось що відбувається. І ми всі разом у такій парадигмі