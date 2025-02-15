США ожидают от ЕС предложений по гарантиям безопасности для Украины

Соединенные Штаты Америки обратились к европейским лидерам с просьбой подать предложения по миротворцам и гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации собеседников издания, запрос был направлен на этой неделе. Это произошло после того, как европейские лидеры начали обсуждать важность участия их стран в мирном разрешении конфликта в Украине.

По данным, полученным изданием, дипломатические ведомства Европы получили от Госдепартамента США анкету, в которой они должны указать конкретные предложения по гарантиям безопасности для Киева.

Также ожидается информация о количестве миротворцев, которые каждая страна готова выделить для защиты границ Украины. Издание добавляет, что это заявление сделано накануне поездки специального представителя президента США по россии и Украине Кита Келлога по европейским странам.

Деятельность, очевидно, заключается в том, чтобы увидеть, как европейские союзники видят возможные рамки для переговоров, чтобы положить конец конфликту, и возможное привлечение Европы и Соединенных Штатов,