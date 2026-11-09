Минус $6,6 млрд и новая волна подорожания: как российские атаки ударили по экономике Украины

Российские атаки и блокада портов будут стоить Украине $6,6 млрд. Кроме того, экономика снова значительно замедлится, а цены на продукты питания и предметы первой необходимости — вырастут, поскольку на них будут давить темпы обесценивания денег, сообщает УНН со ссылкой на прогноз Национального банка Украины (НБУ).

По оценкам регулятора, усиление российских обстрелов в третьем и четвертом кварталах текущего года уже стало одним из ключевых факторов ухудшения экономической динамики. Разрушение производственных мощностей, повреждение складов, ограничения морских перевозок и вынужденная перестройка логистических маршрутов одновременно сокращают объемы производства, сдерживают экспорт и увеличивают расходы предприятий.

В Нацбанке подчеркивают, что последствия этих процессов не ограничатся 2026 годом. Часть негативного влияния на экономическую активность и потребительские цены сохранится и в течение следующего года.

Промышленность и торговля: где экономика понесет наибольшие потери

Наиболее ощутимый удар, по оценкам НБУ, пришелся по металлургической отрасли. Остановка крупнейших металлургических предприятий снизит показатель реального ВВП в 2026 году на 0,7 процентного пункта. Также остановка работы промышленных гигантов негативно скажется на целом ряде связанных отраслей. В частности, ухудшение почувствуют поставщики сырья, транспортные компании и предприятия, обеспечивающие производственные процессы. Кроме того, из-за сокращения заказов со стороны металлургических предприятий уменьшится спрос на товары и услуги других секторов экономики. Поэтому прямые последствия разрушения промышленных объектов дополняются вторичными потерями, которые распространяются на смежные отрасли.

Отдельной проблемой стали российские удары по торговой и складской инфраструктуре. Их негативное влияние на реальный ВВП в Нацбанке оценивают в 0,3 процентного пункта. Повреждение логистических центров и складских помещений заставляет компании менять маршруты поставок, искать новые площади для хранения продукции и перераспределять товарные запасы. Это создает дополнительные расходы для бизнеса, которые впоследствии могут закладываться в конечную стоимость товаров.

В целом совокупный негативный эффект от усиления российских атак и блокирования портов во второй половине года оценивается в 1,9 процентного пункта реального ВВП. Речь идет о потере потенциального экономического результата по сравнению со сценарием, при котором этих разрушений и ограничений не было бы.

Украина потеряет $6,6 млрд во внешней торговле

Одним из наиболее серьезных последствий российских атак стало ухудшение возможностей украинских экспортеров. Согласно прогнозу Национального банка, совокупные потери внешнеторгового баланса составят 6,6 млрд долларов. Наибольшая часть этой суммы связана с ограничением работы морских портов, через которые традиционно осуществляется значительная часть украинского экспорта. В частности, блокада портов приведет к сокращению стоимостных объемов экспорта сельскохозяйственной продукции на 4,6 млрд долларов.

Для аграрного сектора морские перевозки имеют особое значение из-за больших объемов продукции, которую необходимо поставлять на внешние рынки. Перенаправление грузов альтернативными маршрутами усложняет логистику, увеличивает транспортные расходы и ограничивает возможности экспортеров.

Не менее ощутимыми будут последствия для металлургии. Из-за остановки крупнейших предприятий Украина недополучит около 1 млрд долларов от экспорта металлопродукции. Кроме того, сокращение внутреннего производства металлов вызовет необходимость увеличения импорта для покрытия дефицита на украинском рынке. Дополнительные расходы на импорт НБУ оценивает примерно в 400 млн долларов. Еще около 600 млн долларов составят потери от сокращения экспорта железной руды.

Продукты, лекарства и бытовая химия: как обстрелы влияют на цены в магазинах

Российские атаки также непосредственно отражаются на расходах украинских потребителей. По оценкам Национального банка, последствия обстрелов добавят к годовой инфляции примерно 0,7 процентного пункта. При этом подорожание затрагивает значительную часть потребительского рынка. В регуляторе подсчитали, что прямое или косвенное влияние атак распространяется примерно на 40% потребительской корзины с учетом веса соответствующих товаров в структуре индекса потребительских цен.

Наиболее ощутимо ценовое давление проявляется в продовольственном сегменте. Почти две трети дополнительного инфляционного эффекта приходится именно на продукты питания. Прежде всего речь идет о товарах, для хранения и транспортировки которых необходимо поддерживать определенный температурный режим. Это продукция так называемой "холодовой цепи поставок". Повреждение складской инфраструктуры, осложнение перевозок и нарушение привычных маршрутов доставки увеличивают затраты на обеспечение надлежащих условий хранения таких товаров. Соответственно, дополнительные расходы постепенно отражаются в розничных ценах.

Среди непродовольственных товаров наибольшее влияние подорожания логистики Нацбанк фиксирует в следующих категориях:

бытовая химия и средства личной гигиены;

бытовая техника;

товары для дома;

лекарственные средства.

Отдельным фактором инфляции стало физическое уничтожение товарных запасов вследствие российских ударов. Когда предприятия теряют продукцию, которая уже находилась на складах, предложение соответствующих товаров на рынке временно сокращается. При неизменном или относительно устойчивом спросе это создает дополнительное давление на цены.

Почему цены могут оставаться высокими даже после восстановления складов

Несмотря на ожидаемое ослабление отдельных факторов инфляции, Нацбанк обращает внимание на долгосрочные последствия перестройки логистики.

После разрушения крупных складских комплексов предприятия вынуждены переходить к более децентрализованным схемам хранения и поставок продукции. Вместо концентрации значительных товарных запасов в одном логистическом центре компании могут распределять их между несколькими меньшими объектами. Такой подход снижает риск потери всех запасов в результате одного удара, однако одновременно требует дополнительных расходов.

Для бизнеса это означает необходимость оплачивать большее количество складских помещений, организовывать более сложные маршруты доставки и осуществлять перевозки меньшими партиями. Поэтому даже после восстановления уничтоженных товарных запасов себестоимость поставок отдельных категорий продукции может оставаться выше, чем до усиления атак.

Что ожидает украинскую экономику в 2027 году

В НБУ предупреждают, что негативное влияние российских обстрелов на экономическую активность и инфляционную динамику будет ощущаться и в следующем году. Речь идет о последствиях непосредственного разрушения производственных мощностей и ограничения экспортных возможностей, росте логистических расходов и необходимости адаптации предприятий к новым условиям работы.

Национальный финансовый регулятор предупреждает: даже при постепенном восстановлении поставок бизнесу понадобятся дополнительные ресурсы для восстановления поврежденной инфраструктуры, возобновления производства и перестройки цепочек поставок. В то же время ослабление экономической активности будет влиять и на внутренний спрос. Сокращение производства, ухудшение финансовых результатов предприятий и увеличение расходов могут ограничивать возможности бизнеса расширять деятельность и инвестировать.

В таких условиях экономика одновременно сталкивается с двумя проблемами: замедлением производства и сохранением повышенного ценового давления.

Как будет реагировать Национальный банк

В связи с усилением инфляционных рисков НБУ планирует сохранять достаточно жесткие монетарные условия.

Основной задачей регулятора остается сдерживание инфляции и постепенное возвращение ее к целевому уровню 5%. Для этого Национальный банк стремится поддерживать привлекательность гривневых сбережений и сохранять контролируемость инфляционных и курсовых ожиданий. Сохранение достаточной доходности гривневых инструментов должно стимулировать население и бизнес хранить сбережения в национальной валюте.

Напомним

НБУ прогнозирует падение ВВП на 0,4% и инфляцию 12,5% в 2026 году. Последствия атак для экономики и цен будут ощущаться и в 2027 году.