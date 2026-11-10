Пенелопа Крус объяснила, почему отказалась от жизни в США ради Мадрида и семьи

Испанская актриса Пенелопа Крус рассказала, почему вместе с мужем Хавьером Бардемом и их детьми решила жить в Мадриде, а не в США. По словам 52-летней звезды, в Испании семье значительно легче сохранять приватность и вести обычную жизнь. Об этом сообщает E! News со ссылкой на интервью актрисы журналу The Perfect Magazine, пишет УНН.

Детали

Крус и Бардем воспитывают 15-летнего сына Лео и 12-летнюю дочь Луну. Актриса объяснила, что одним из главных аргументов в пользу Мадрида стала близость к родным и давним друзьям.

Там все наши семьи, друзья детства и юношеских лет. Там легче вести нормальную жизнь, понимаете? – рассказала Крус.

Почему актриса оберегает детей от публичности

По словам знаменитости, она сознательно пытается защитить личную жизнь семьи от чрезмерного внимания общественности.

Нужно прилагать усилия, чтобы сохранить часть своей жизни приватной. Но я думаю, что когда у вас есть дети, это действительно важно. Они этого заслуживают – подчеркнула актриса.

Крус убеждена, что ее дети должны самостоятельно решить, хотят ли они в будущем связать свою жизнь с публичной профессией.

Что Крус рассказала о 16 годах брака

Актриса также призналась, что даже после 16 лет брака продолжает открывать новые черты характера своего мужа, которого знает уже более 30 лет.

Мне кажется, что я все еще учусь в своих отношениях. И я с человеком, которого знаю уже 33 года – отметила она.

Крус и Бардем познакомились на съемках фильма "Хамон, хамон" в 1992 году, а романтические отношения между ними начались после работы над картиной "Вики Кристина Барселона" в 2008 году.

Несмотря на общую профессию, супруги стараются не слишком часто сниматься вместе, чтобы сохранять баланс между работой и личной жизнью.

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