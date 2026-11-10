Пенелопа Крус пояснила, чому відмовилася від життя у США заради Мадрида та сім'ї

Іспанська акторка Пенелопа Крус розповіла, чому разом із чоловіком Хав'єром Бардемом та їхніми дітьми вирішила жити в Мадриді, а не у США. За словами 52-річної зірки, в Іспанії родині значно легше зберігати приватність і вести звичайне життя. Про це повідомляє E! News із посиланням на інтерв'ю акторки журналу The Perfect Magazine, пише УНН.

Деталі

Крус та Бардем виховують 15-річного сина Лео і 12-річну доньку Луну. Акторка пояснила, що одним із головних аргументів на користь Мадрида стала близькість до рідних і давніх друзів.

Там усі наші родини, друзі з дитинства та підліткових років. Там легше мати нормальне життя, розумієте? – розповіла Крус.

Чому акторка оберігає дітей від публічності

За словами знаменитості, вона свідомо намагається захистити особисте життя родини від надмірної уваги громадськості.

Потрібно докладати зусиль, щоб зберегти частину свого життя приватною. Але я думаю, що коли у вас є діти, це справді важливо. Вони на це заслуговують – наголосила акторка.

Крус переконана, що її діти повинні самостійно вирішити, чи хочуть вони в майбутньому пов'язати своє життя з публічною професією.

Що Крус розповіла про 16 років шлюбу

Акторка також зізналася, що навіть після 16 років шлюбу продовжує відкривати нові риси характеру свого чоловіка, якого знає вже понад 30 років.

Мені здається, що я все ще навчаюся у своїх стосунках. І я з людиною, яку знаю вже 33 роки – зазначила вона.

Крус і Бардем познайомилися на зйомках фільму "Хамон, хамон" у 1992 році, а романтичні стосунки між ними розпочалися після роботи над стрічкою "Вікі Крістіна Барселона" у 2008 році.

Попри спільну професію, подружжя намагається не надто часто зніматися разом, щоб зберігати баланс між роботою та особистим життям.

Британського коміка Расселла Бренда засудили до 10,5 року ув’язнення за зґвалтування та сексуальне насильство