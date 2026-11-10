Нового «убийцу «Гераней» испытали в Украине, американский дрон AA Lancer 7 разгоняется до 400 км/ч

Американская оборонная компания B&M Defense провела в Украине испытания скоростного беспилотника-перехватчика AA Lancer 7, предназначенного для борьбы с воздушными целями, в частности с российскими ударными беспилотниками типа Shahed, известными как "Герань". Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на представителей компании, пишет УНН.

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Новый беспилотник способен развивать скорость до 400 км/ч. Его рассматривают как дополнительное средство противовоздушной обороны, которое может помочь уничтожать вражеские дроны без использования дорогих зенитных ракет.

Часть перехватчиков AA Lancer 7 уже передали подразделениям Сил обороны Украины для проверки в боевых условиях. В то же время разработчик пока не сообщает, удалось ли во время испытаний сбить реальные воздушные цели.

Какие характеристики имеет новый перехватчик

По данным B&M Defense, крейсерская скорость AA Lancer 7 составляет 180 км/ч, а максимальная — 400 км/ч. Беспилотник может преодолевать расстояние до 30 км и работать на высоте до 4 км.

Продолжительность его полета достигает 17 минут, а масса полезной нагрузки составляет 500 граммов.

В компании также сообщили о разработке новых перехватчиков, способных противодействовать реактивным воздушным целям.

Американская B&M Defense работает с 2015 года и специализируется на беспилотных авиационных системах, барражирующих боеприпасах и технологиях противодействия дронам.

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