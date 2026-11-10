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Нового "вбивцю Гераней" випробували в Україні, американський дрон AA Lancer 7 розганяється до 400 км/год

Київ • УНН

 • 10587 перегляди

Американський AA Lancer 7 випробували в Україні проти повітряних цілей. Частину дронів передали Силам оборони для бойової перевірки.

Нового "вбивцю Гераней" випробували в Україні, американський дрон AA Lancer 7 розганяється до 400 км/год

Американська оборонна компанія B&M Defense провела в Україні випробування швидкісного дрона-перехоплювача AA Lancer 7, призначеного для боротьби з повітряними цілями, зокрема російськими ударними безпілотниками типу Shahed, відомими як "Герань". Про це повідомляє Defense Express із посиланням на представників компанії, пише УНН.

Деталі

Новий безпілотник здатний розвивати швидкість до 400 км/год. Його розглядають як додатковий засіб протиповітряної оборони, який може допомогти знищувати ворожі дрони без використання дорогих зенітних ракет.

Частину перехоплювачів AA Lancer 7 уже передали підрозділам Сил оборони України для перевірки в бойових умовах. Водночас розробник поки не повідомляє, чи вдалося під час випробувань збити реальні повітряні цілі.

Які характеристики має новий перехоплювач

За даними B&M Defense, крейсерська швидкість AA Lancer 7 становить 180 км/год, а максимальна – 400 км/год. Безпілотник може долати відстань до 30 км та працювати на висоті до 4 км.

Тривалість його польоту сягає 17 хвилин, а маса корисного навантаження становить 500 грамів.

У компанії також повідомили про розробку нових перехоплювачів, здатних протидіяти реактивним повітряним цілям.

Американська B&M Defense працює з 2015 року та спеціалізується на безпілотних авіаційних системах, баражувальних боєприпасах і технологіях протидії дронам.

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Степан Гафтко

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