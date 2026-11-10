Нового "вбивцю Гераней" випробували в Україні, американський дрон AA Lancer 7 розганяється до 400 км/год

Американська оборонна компанія B&M Defense провела в Україні випробування швидкісного дрона-перехоплювача AA Lancer 7, призначеного для боротьби з повітряними цілями, зокрема російськими ударними безпілотниками типу Shahed, відомими як "Герань". Про це повідомляє Defense Express із посиланням на представників компанії, пише УНН.

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Новий безпілотник здатний розвивати швидкість до 400 км/год. Його розглядають як додатковий засіб протиповітряної оборони, який може допомогти знищувати ворожі дрони без використання дорогих зенітних ракет.

Частину перехоплювачів AA Lancer 7 уже передали підрозділам Сил оборони України для перевірки в бойових умовах. Водночас розробник поки не повідомляє, чи вдалося під час випробувань збити реальні повітряні цілі.

Які характеристики має новий перехоплювач

За даними B&M Defense, крейсерська швидкість AA Lancer 7 становить 180 км/год, а максимальна – 400 км/год. Безпілотник може долати відстань до 30 км та працювати на висоті до 4 км.

Тривалість його польоту сягає 17 хвилин, а маса корисного навантаження становить 500 грамів.

У компанії також повідомили про розробку нових перехоплювачів, здатних протидіяти реактивним повітряним цілям.

Американська B&M Defense працює з 2015 року та спеціалізується на безпілотних авіаційних системах, баражувальних боєприпасах і технологіях протидії дронам.

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