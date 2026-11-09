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ГУР розкрило характеристики нової модифікації "Герані-5"

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Нова "Герань-5" має дальність 1000 км, бойову частину 90 кг і швидкість до 1000 км/год. У ній виявили 93 іноземні компоненти.

ГУР розкрило характеристики нової модифікації "Герані-5"

Головне управління розвідки Міноборони України дослідило нову модифікацію російського ударного безпілотника "Герань-5 К5-К", яку РФ почала застосовувати проти українських міст на початку осені 2026 року. Апарат здатний розвивати швидкість до 1000 км/год, а серед його деталей виявили 93 електронні компоненти іноземного виробництва. Про це повідомляє ГУР МО України, пише УНН.

Деталі

За даними розвідки, за конструкцією та технічними характеристиками нову "Герань-5" уже можна класифікувати як малогабаритну крилату ракету. Фахівці дослідили один зі зразків, який після застосування російськими військами майже неушкодженим впав в українському полі.

Нова модифікація менша за попередню версію: її довжина становить 4 метри замість 6,5, а розмах крил – 3 метри проти 3,2. Водночас росіяни змінили конструкцію корпусу, щоб покращити швидкісні та висотні характеристики.

Зокрема, максимальна висота польоту зросла з 5 до 6 кілометрів, крейсерська швидкість перевищує 450 км/год, а під час окремих маневрів апарат може розганятися до 1000 км/год. Дальність польоту залишилася на рівні 1000 кілометрів, а вага бойової частини становить 90 кілограмів.

Данія передала Україні 50 тисяч боєприпасів для F-16, щоб збивати реактивні "шахеди" - Міноборони23.10.26, 12:19 • 4808 переглядiв

У дослідженому зразку розвідники виявили термобаричну бойову частину ТББЧ-90. Апарат оснащений турбореактивним двигуном ТРД-200, який збирають у російській Алабузі з китайських комплектуючих.

Електронне обладнання нової "Герані-5" подібне до того, яке використовують в останніх версіях реактивного безпілотника "Герань-4 Сікер". Зокрема, йдеться про систему навігації, польотний контролер, антену та обладнання зв’язку.

Крім того, на борту виявили оптико-електронну систему "Сусанин", яка допомагає апарату дотримуватися заданого маршруту. Вона порівнює зображення з камери із заздалегідь завантаженими даними місцевості. Для обробки інформації використовується китайський мікрокомп’ютер Coke Pi, аналог Raspberry Pi.

Окрему увагу в ГУР звернули на іноземні комплектуючі. Серед 93 ідентифікованих електронних компонентів 52 виготовлені виробниками зі США, ще по 10 – з Китаю та Швейцарії.

За інформацією розвідки, російські виробники продовжують приховувати маркування деяких деталей, зокрема процесорів американської компанії Texas Instruments та інерціальних модулів японської Murata.

У ГУР вважають, що такі спроби приховати походження компонентів свідчать про вплив міжнародних санкцій на російське виробництво. За оцінкою розвідки, обмеження ускладнюють постачання електроніки, збільшують її вартість і терміни доставки.

рф щомісяця виробляє до 3 000 реактивних "Шахедів" - "Флеш"29.10.26, 15:09 • 4093 перегляди

Ольга Розгон

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